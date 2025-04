Newcastle vence Ipswich e entra no G5 do Inglês

O Newcastle não teve problemas para vencer o rebaixado Ipswich. Jogando em casa, os Magpies jogaram com um a mais desde o primeiro tempo e venceram o time do coração do cantor Ed Sheeran por 3 a 0, neste sábado (26/4), no St. James Park, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. .

Com a vitória, o Newcastle segue o G5 (zona da Champions) chegando ao terceiro lugar, com 62 pontos. O Ipswich, já rebaixado, ocupa o 18º lugar, com apenas 21 e se junta aos já rebaixados Leicester e Southampton. Como na Premier League três equipes são rebaixadas, assim já estão definidos o trio que irá para a Segundona. Vale citar que Burley e Leeds já garantiram acesso na Segundona e resta apenas mais uma vaga para o acesso.

Como foi a vitória do Newcastle

Apesar da superioridade, o Newcastle custou para abrir o placar. Tonali chegou a acertar a trave e Bruno Guimarães assustou em chute de fora da área, mas o primeiro gol saiu somente após ficar em vantagem numérica. Johnson foi expulso, aos 36 minutos. Assim, a pressão contra o Ipswich aumentou. Nos acréscimos, Murphy sofreu pênalti convertido por Isak.

Já na etapa final, o Newcastle sobrou. Já com o rebaixamento e com um a menos, o Ipswich foi presa fácil. Burn, de cabeça, aproveitou cruzamento de Trippier e ampliou aos 10 minutos. Depois, Osula também pelo alto fez 3 a 0, aos 34. Tonali, Gordon, Bruno Guimarães e Murphy criaram outras oportunidades, no entanto, o Newcastle não aumentou a vantagem.

Jogos da 34ª rodada da Premier League

Terça-feira (22/4)

Manchester City 2×1 Aston Villa

Quarta-feira (23/4)

Arsenal 2×2 Crystal Palace

Sábado (26/4)

Chelsea 1×0 Everton

Wolverhampton 3×0 Leicester

Newcastle 3×0 Ipswich

Brighton 3×2 West Ham

Southampton 1×2 Fulham

Domingo (27/4)

Bornemouth x Manchester United – 10h

Liverpool x Tottenham – 12h30

Quinta-feira (1/5)

Nottingham Forest x Brentford

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.