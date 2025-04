Inter de Milão x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão e Roma se enfrentam neste domingo (27), no Giuseppe Meazza, pelo Campeonato Italiano - (crédito: - Foto: Alberto Pizzoli / AFP via Getty Images)

Na briga pelo título italiano, a Inter de Milão recebe a Roma, neste domingo (27), às 10h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. Em momento conturbado na temporada, a Nerazzurri precisa vencer para se reabilitar. Entretanto, terá pela frente os Giallorossi sonhando com vaga nas competições europeias em 2025/26.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Disney + (serviço de streaming por aplicativo)

Como chega a Inter de Milão

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão não vive um bom momento na temporada. Dessa forma, precisa vencer para se reabilitar em busca do título. Recentemente, o time comandado por Simone Inzaghi foi eliminado pelo Milan na semifinal da Copa da Itália, além de tropeçar na rodada anterior e permitir o Napoli empatar em pontos.

Como chega a Roma

A Roma sonha com uma vaga nas competições europeias na próxima temporada. Em sétimo lugar com 57 pontos, a equipe da capital italiana está a três do quarto colocado. Portanto, tem chances até mesmo de disputar a Liga dos Campeões. Por isso, aproveitar a fase instável do líder do campeonato pode aumentar a moral do time para a reta final.

Inter de Milão x Roma

Campeonato Italiano – 34ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 10h (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bisseck; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Frattesi e Carlos Augusto; Correa e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Roma: Svilar; Celik, Mancini e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante e Angelino; Soulé, Baldanzi e Shomurodov. Técnico: Claudio Ranieri

Árbitro: Michael Fabri

Assistentes: Alessandro Costanzo e Matteo Passeri

VAR: Marco Di Bello

