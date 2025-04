Boavista x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Em pontas diferentes da tabela, Boavista e Sporting se enfrentam neste domingo (27), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Bessa, pela 31ª rodada do Campeonato Português. Líder da competição, os Leões brigam ponto a ponto com o Benfica pelo título. Já os Axadrezados, no entanto, ocupam a lanterna e tentam evitar o iminente rebaixamento.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Disney+ (serviço de streaming por aplicativo).

Como chega o Boavista

Na lanterna e com apenas uma vitória como mandante, o Boavista vê a segunda divisão portuguesa cada vez mais de perto. Ainda com uma pequena esperança de reação, o time terá pela frente o líder do campeonato. Nos últimos dois jogos com mando de campo contra o Sporting, soma uma derrota e uma vitória. Assim, se apegam no histórico, nem tão favorável assim, para sonhar.

Como chega o Sporting

Líder do Campeonato Português, o Sporting não tem margem de erro na reta final de temporada. Portanto, sabe que é necessário fazer o seu dever diante do lanterna da competição. Os Leões apostam principalmente no faro de gol do artilheiro Gyokeres, sensação do futebol europeu na temporada, para seguir na ponta da tabela e brigando jogo a jogo com o Benfica.

Boavista x Sporting

Campeonato Português – 31ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Bessa, em Porto, Portugal

Boavista: Vacklic; Kakay, Abascal, Fogning, Fernando Ferreira; Pérez, Joel Silva; Diaby, van Ginkel, Salvador Agra; Bozenik. Técnico: Stuart Baxter

Sporting: Rui Silva; St. Juste, Diomande, Inácio; Quenda, Hjulmand, Debast, Maxi; Trincão, Pedro Gonçalves, Gyokeres. Técnico: Rui Manoel Borges

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

VAR: Manuel Oliveira

