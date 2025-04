Corinthians lança uniforme com homenagem ao Mundial de 2000

Novo uniforme do Corinthians tem homenagem ao título do Mundial de 2000 - (crédito: - Foto: Evander Portilho / Corinthians)

O Corinthians lançou neste sábado (26) o novo uniforme para a temporada de 2025. A camisa fabricada pela Nike homenageia os 25 anos da conquista do primeiro título mundial do Timão, em 2000. A estreia será neste domingo (27), contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão.

A camisa é inspirada na peça utilizada pelo Corinthians no Mundial de 2000. As fontes de nome e número foram redesenhadas a partir da versão de 2000, mas com traços modernos e desenvolvidos pelo próprio clube. Todos os números terão o escudo do Timão. Contudo, apenas o número 8, utilizado pelo capitão Rincón, terá a silhueta do troféu.

Além disso, a camisa ainda possui um emblema com a frase “Todo Poderoso Timão”, dentro da gola, à altura do pescoço, em referência ao grito que ganhou popularidade na competição.

A nova camisa já está à venda no site oficial da Nike. As versões de torcedor masculina e feminina custam R$ 332,49 no Pix ou R$ 349,99 no cartão, enquanto a versão infantil custa R$ 284,99 no Pix ou R$ 299,99 no cartão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.