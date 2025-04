Nottingham Forest x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham Forest e Manchester City fazem neste domingo (27/4), às 12h30 (de Brasília) o jogo único da segunda semifinal da Copa da Inglaterra. A partida será no estádio de Wembley, que estará lotado. O Nottingham busca o seu terceiro título na competição, já que ganhou em 1898 e em 1959. Já o City, atual tetracampeão inglês, corre atrás de sua oitava Copa da Inglaterra, o que seria seu único titulo nesta temporada. Os Citizens venceram em 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023

O vencedor deste duelo enfrentará na final o Crystal Palace, que venceu o Aston Villa na outra semifinal, neste sábado.

Onde assistir

O canal Disney+ Premium transmite a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Nottingham Forest

O Nottingham não terá força máxima. Ryan Yates e Neco Williams cumprirão suspensão, e Ola e Jota Silva não se recuperaram de lesões. Mas o quarteto ofensivo que vem arrasando está confirmado. São eles: Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi, os articuladores, e o centroavante neozelandês Chris Wood, que está recuperado de lesão, retornou bem ao time e espera voltar a ser decisivo para o Forest.

Entre os brasileiros, Murillo, seu principal zagueiro, está confirmado, e assim Morato deve continuar no banco. Oex-palmeirense Danilo tem poucas chances de começar como titular.

Como chega o Manchester City

O que não falta para Guardiola são problemas. O treinador não contará com jogadores importantíssimos, por lesão. O goleiro Ederson e o atacante Haaland são dois exemplos. Isso sem contar com Rodri (fora há meses), Aké, Stones, Oscar Bobb — todos machucados — e McAtee, suspenso.

Assim, Guardiola deve seguir apostando em Marmoush no comando do ataque. Vai manter o esquema 4-3-2-1, com Doku e De Bruyne como principais articuladores ofensivos. Caso opte por um terceiro meia-atacante, Savinho pode ser o escolhido. Mas é provável que o brasileiro fique de fora e Kovacic entre como titular.

NOTTINGHAM FOREST X MANCEHSTER CITY

Semifinal da Copa da Inglaterra – Jogo único

Data e Horário: 27/4/2025, às 12h30 (de Brasília)

Local: Wembley, Londres (ING)

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Toffolo; Dominguez e Anderson; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

MANCHESTER CITY: Ortega; Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Bernardo Silva, Kovacic e Gundogan; Doku e De Bruyne; Marmoush. Técnico: Guardiola

Árbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Dan Cook

VAR: Andrew Madley

