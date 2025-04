Time do ‘Deadpool’, Wrexham sobe à segundona inglesa após 43 anos

Ryan Reynolds (à direita) posa como campeão com o ator Rob McElhenney, seu sócio no Wrexham - (crédito: Foto: Kya Banasko/Getty Images)

O Wrexham, com a SAF pertencente ao ator Ryan Reynolds, venceu o Charlton neste sábado (26/4) por 3 a 0. Assim, conseguiu subir para a Segunda Divisão Inglesa, um feito que o clube do País de Gales (fundado em 1864) não alcançava há 43 anos. O Wrexham passou por um período de baixa e estava na quinta divisão até que o ator Ryan Reynolds assumiu os negócios. A partir de 2021, então, o clube demonstrou um fôlego renovado, com impressionante valorização e subindo de divisões. Afinal, Reynolds comprou o Wrexham por US$ 2,1 milhões, mas, hoje, ele vale US$ 130 milhões.

O jogo deste sábado foi no Racecourse Ground, conhecido como ST?K Cae Ras (por causa do patrocínio). O estádio é a casa do Wrexham e tem capacidade para 12.600 espectadores. Na rede social X, o clube divulgou os lances da partida em tempo real e celebrou a casa cheia: 12.774 pessoas. Ou seja, até acima da lotação oficial. Com essa conquista, o Wrexham festeja a sua terceira ascensão consecutiva, o que deixa claro o rendimento meteórico do grupo.

Os gols foram de Rathbone, que abriu o placar aos 16′ do primeiro tempo; Sam Smith, que marcou logo em seguida, aos 18, e repetiu a dose aos 36 da etapa final. Smith se juntou aos Red Dragons em janeiro deste ano e fez seu sexto gol pela equipe galesa. O goleiro Arthur Okonkwo também mandou bem na partida, fechando a baliza. Assim, recebeu elogios públicos, inclusibe aos 32′, quando salvou uma bola muito perigosa: ‘Grande defesa de Arthur’, celebrava a rede social do Wrexham.

Chegada de Ryan Reynolds valorizou e revitalizou o Wrexham

Ryan Reynolds estava no estádio e vibrou intensamente com a conquista. Ator, produtor e empresário, ele nasceu em 23 de outubro de 1976, em Vancouver, British Columbia, Canadá. Ryan começou a carreira artística ainda adolescente, nos anos 1990, atuando em séries de televisão como “Hillside” (conhecida nos EUA como “Fifteen”), exibida pela Nickelodeon. Após alguns papéis menores, ele se consolidou em Hollywood com comédias românticas e filmes de ação. Um de seus primeiros grandes sucessos no cinema foi “Van Wilder: Animal Party” (2002).

Ao longo dos anos, Reynolds demonstrou sua versatilidade em gêneros variados. Mas o maior marco de sua carreira veio com o personagem Deadpool, no filme homônimo lançado em 2016. O sucesso estrondoso de “Deadpool” e sua sequência consolidaram Ryan Reynolds como um dos atores mais populares e bem pagos de Hollywood.

Fora do cinema, Reynolds também se destaca no mundo dos negócios. Em 2020, ele e o ator Rob McElhenney compraram oWrexham A.F.C., apostando as fichas num clube tradicional, fundado em 1864. O documentário “Welcome to Wrexham” mostra a transformação do clube e o envolvimento dos atores com a comunidade local. Com muito empenho e investimento, Reynolds ajudou a revitalizar o time, promovendo-o à Football League após anos nas divisões inferiores.

