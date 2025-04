Corinthians marca no final e arranca empate com o São Paulo no BR Feminino

São Paulo e Corinthians ficaram no empate no Majestoso deste sábado (26/4), no CT de Cotia, pela 7° rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor abriu o placar com Dudinha, em um golaço no final do primeiro tempo. Contudo, nos últimos minutos da partida, Johnson, em linda jogada individual, empatou a partida para as Brabas, deixando tudo igual no clássico.

Com o resultado, as equipes não se mexeram na tabela. O São Paulo ficou na quarta colocação, com 14 pontos, enquanto o Corinthians se manteve na quinta posição, com 12 pontos somados. Contudo, os dois times podem perder uma posição caso o Fluminense vença seu compromisso na rodada.

Primeiro tempo

Clássico sempre é nervoso. E este Majestoso não foi diferente. Tanto que a primeira etapa foi bastante equilibrada. O São Paulo começou melhor. Afinal, logo nos primeiros minutos, o Tricolor chegou com Dudinha, que parou na goleira Nicole, além de Aline Milene e Bia Menezes, que finalizaram tirando tinta da trave. As Brabas estavam mais nervosas. Tanto que a goleira reserva da equipe, Kemelli, foi expulsa com apenas 17 minutos por reclamação. O Timão foi acordar apenas nos 20 minutos, quando Eudmilla saiu na cara do gol, mas desperdiçou chutando para fora. Gabi Zanotti e Duda Sampaio também tiveram chances, mas pecaram na finalização. Contudo, no último lance do primeiro tempo, o lance que mudaria a partida. Dudinha, do São Paulo, carregou na intermediária e soltou uma bomba de fora da área, acertando o ângulo de Nicole. Assim, o Tricolor foi para o vestiário vencendo por 1 a 0.

Segundo tempo

Já na etapa final, o Corinthians veio determinado a buscar o empate. Tanto que o técnico Lucas Piccinato fez alterações para deixar a equipe mais ofensiva. Contudo, as Brabas paravam no sistema defensivo do adversário. A melhor chance foi com Duda Sampaio, em cobrança de falta, que parou em boa defesa de Carlinha. O Timão insistia em bolas alçadas na área e não criava, enquanto o São Paulo buscava deixar o jogo mais truncado e longe de sua área. Contudo, tanta pressão uma hora ia dar resultado. Aos 41 minutos, Johnson recebeu pela ponta esquerda, fez o drible em cima de Day Silva e mandou para o fundo das redes, deixando tudo igual.

SÃO PAULO 1X1 CORINTHIANS (FEMININO)

7ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 26/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia (SP)

SÃO PAULO: Carlinha, Bruna Calderan, Anny (Maressa, 23’/2ºT), Day Silva e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene e Camilinha; Isa (Carol Gil, 30’/2ºT), Crivelari e Dudinha. Técnico: Thiago Viana

CORINTHIANS: Nicole Ramos; Gi Fernandes (Érika, 17’/2ºT), Thaís Regina (Thaís Ferreira, 12’/1ºT), Mariza e Tamires (Johnson, 17’/2ºT); Yaya , Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Eudmilla (Vic Albuquerque, intervalo), Jaque Ribeiro e Andressa Alves (Juliete, 27’/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato

Gols: Dudinha aos 46′ do 1ºT (1-0); Johnson aos 41′ do 2ºT (1-1)

Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)

Assistentes: Veridiana Contiliani Bisco (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

Cartões amarelos: Bia Menezes (SAO); Gi Fernandes, Johnson e Mariza (COR)