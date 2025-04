Em alta no Vasco, Léo Jardim recebe nova proposta de renovação

O goleiro Léo Jardim voltou a receber uma proposta do Vasco para continuar no clube após o fim do atual contrato, que vai até 31 de dezembro deste ano. Afinal, o jogador está em alta com uma sucessão de belas defesas. Entre elas, duas sensacionais que impediram a vitória do Flamengo em jogadas de alto risco no jogo do dia 19/4 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.

As conversas com o staff do goleiro são para uma renovação até o ano de 2030. Assim, haveria tempo para que o jogador se tornasse um ídolo no clube, consolidando a sua imagem. Para isso, o clube está oferecendo acréscimos no valor da negociação.

Primeiro, em dezembro de 2024, o Vasco fez uma oferta de aumento salarial e extensão do contrato até 2028. Mas, diante do desempenho do atleta, o Cruz-Maltino elevou o valor e o prazo (para 2029). Agora, neste mês de abril, houve nova proposta de salário e duração do vínculo até 2030.

O Vasco destaca que o goleiro, de 30 anos, além da eficácia nos jogos, tem um perfil de liderança no grupo, usando a braçadeira de capitão quando Vegetti está ausente.

Titular absoluto, Léo Jardim tem perfil de líder

Nascido em 20 de março de 1955 em Ribeirão Preto (SP), o goleiro de 1,88 metro é cria do Grêmio e passou pelo Rio Ave e Boavista, de Portugal, e Lille, da França, antes de chegar ao Vasco da Gama, em janeiro de 2023.

Desde que chegou a São Januário, ele sempre foi titular e atuou em todos os jogos do Brasileirão de 2023 e 2024. Da mesma forma, segue no elenco titular ao longo de 2025. Já são 126 jogos oficiais pelo clube. O goleiro chegou a dizer, após o empate em 0 a 0 com o Lanús, da Argentina, em 22/4 pela Sul-Americana, que gostaria de renovar o contrato.

Ele destacou-se tanto em 2024 que foi convocado para os amistosos da Seleção Brasileira contra a Espanha, em 23/3, e a Inglaterra, em 26/3.

