Internacional usa a cabeça, e garçom Alan Patrick, para vencer o Juventude

O garoto Vitor Gabriel e Alan Patrick foram os grandes protagonistas da vitória do Internacional sobre o Juventude, de virada, por 3 a 1, neste sábado (26/4), no Beira-Rio. O zagueiro, neste jogo pela 6ª rodada do Brasileirão, cochilou no lance do gol do Juventude aos dois minutos. Mas foi ao ataque e, ainda no primeiro tempo, marcou dois gols de cabeça. Valeu a superação. E um presente para o jogador, que fará 21 anos na próxima segunda-feira.

Já Alan Patrick detonou. Os três gols, praticamente repetecos, tiveram suas assistências em cobranças de escanteios pela esquerda. O terceiro foi de Borré, que entrou aos 14 da etapa final, marcou aos 16 e saiu machucado aos 30.

O Internacional conseguiu encerrar sua sequência de insucessos recentes, quatro jogos sem vencer. Assim, chega aos nove pontos, mais próximo do G4. O Juventude, que entrou no duelo como o melhor gaúcho até então, parou nos 7 pontos e deve sair da metade de cima da tabela.

Vitor Gabriel vira o jogo para o Internacional

Logo no começo do jogo, um erro generalizado da defesa do Internacional, aos três minutos, deu a oportunidade para o Juventude abrir o placar. Gilberto recebeu um lançamento dentro da área, pela esquerda. Vitor Gabriel não conseguiu fechar o espaço. Assim, o atacante achou um jeito de tocar para Batalla. O colombiano, entre Vitáo e Bernabéi, bateu para fazer 1 a 0.

O Internacional partiu para cima e não demorou a empatar. Depois de lamentar a não marcação de um pênalti (Enner Valencia colocou o braço na bola e a arbitragem anulou a possibilidade da penalidade), o time empatou aos 17 minutos. Alan Patrick cobrou escanteio pela esquerda, e o zagueiro Vitor Gabriel cabeceou para deixar tudo igual. O Colorado era ligeiramente superior e conseguiu a virada num verdadeiro repeteco: nova cobrança de escanteio de Alan Patrick pela esquerda e mais uma cabeçada de Vitor Gabriel.

Alan Patrick, o garçom

No segundo tempo, o Internacional administrou a vantagem diante de um Juventude que, por sua vez, não conseguia criar jogadas no ataque e se limitava a se defender. Em parte, isso ocorreu porque Enner Valencia e Wesley estavam mal, o que prejudicava o desempenho da equipe.

Por conta disso, Roger optou por substituí-los aos 14 minutos, colocando Vitinho e Borré em campo. A partir daí, tudo melhorou. Sempre com Alan Patrick atuando de forma decisiva nas bolas paradas. Aos 15 minutos, o camisa 10 cobrou um escanteio na cabeça de Vitinho, mas o goleiro Gustavo fez uma boa defesa. Logo em seguida, aos 16, Alan Patrick novamente cobrou um escanteio, desta vez para Borré, que, de cabeça, ampliou o placar.

Aos 30 minutos, Borré sentiu uma lesão e precisou sair. Mesmo com a entrada de Gustavo Prado, o Colorado seguia dominando a partida. Vale destacar que o próprio Gustavo Prado perdeu duas boas chances. Além disso, Ronaldo chegou a marcar um gol após aproveitar uma sobra de bola de uma falta cobrada por Alan Patrick. No entanto, o lance foi anulado por impedimento. Por fim, o jogo terminou com uma vitória, até magra, do Internacional.

INTERNACIONAL 3X1 JUVENTUDE

6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/4/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 35.427

INTERNACIONAL: Anthoni; Nathan Vitão,Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique (Thiago Maia, 14’/2ºT), Bruno Tabata (Vitinho, 14’/2ºT) e Alan Patrick (Oscar Romero, 40’/2ºT); Wesley e Enner Valencia (Borré, 14’/2ºT e, depois, Gustavo Prado, 30’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins (Abner, Intervalo), Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jean Carlos, 42’1/2ºT); Alan Ruschel (Felipinho, 22’/2ºT), Giraldo e Jadson; Batalla, Ênio (Giovanny, 37’/2ºT)e Gilberto (Galego, 22’/2ºT). Técnico: Fabio Mathias

Gols: Batalla, 3’/1ºT (0-1); Vitor Gabriel, 17’/1ºT (1-1); Vitor Gabriel, 33’/1ºT (2-1); Borré, 16’/2ºT (3-1)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Neuza Inês Back (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Bruno Tabata (INT); Rodrigo Sam, (JUV)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.