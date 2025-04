Bahia x Fluminense (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Fluminense se enfrentam neste domingo (27), às 11h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor baiano ocupa a oitava colocação, enquanto o Tricolor carioca está na sexta posição na tabela. As equipes, portanto, duelam em buscam de se manter na zona de classificação, entre as oito primeiras.

Onde assistir

A partida entre Bahia e Fluminense terá transmissão da TV Bahêa, no YouTube,a partit das 11h (de Brasília)

Como chega o Bahia

O Bahia vem de uma derrota fora de casa por 3 a 1 para o Palmeiras e com isso, está na oitava posição com oito pontos, ou seja, no último lugar que garante a vaga para a próxima fase da competição. Dessa forma, a equipe espera vencer em casa para permanecer na zona de classificação.

Como chega o Fluminense

O Fluminense, por sua vez, vem de uma vitória contra o Sport fora de casa, que chegou aos 11 pontos e assim, garantiu a sexta colocação na tabela para a equipe. Dessa forma, o Tricolor busca mais uma vitória para permanecer na zona de classificação e se aproximar dos primeiros colocados.

BAHIA X FLUMINENSE

7ª rodada do Brasileirão Feminino

Data-Hora: 27/4/2025 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Joia da Princesa, Feira de Santana (BA)

BAHIA: Yanne; Dan, Aila, Tchula e Mila Santos; Ángela Gomez, Suelen, Vilma e Jú Oliveira; Cássia e Ellen Técnico: Felipe Freitas

FLUMINENSE: Cláudia; Isabela Melo, Bruna Cotrim, Gislaine e Débora Sorriso; Camila Xerife, Claudinha, Raquel Fernandes e Lurdinha; Chú Santos e Torre Palomar. Técnico: Hoffmann Túlio.

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Patrícia dos Reis do Nascimento (BA) e Isadora Brizolara Damasceno Moreira (BA)

