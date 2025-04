Barcelona vence Real Madrid na prorrogação e é campeão da Copa do Rei

O Barcelona é campeão da Copa do Rei da Espanha 2024/25. Neste sábado (25), o time catalão venceu o Real Madrid na prorrogação, por 3 a 2, após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, e confirmou o título do mata-mata mais importante do futebol espanhol. O Barça dominou o primeiro tempo e abriu o placar com um golaço de Pedri. Os merengues, por outro lado, assumiram o controle da partida na segunda etapa e buscaram a virada com gols de Mbappé, de falta, e Tchouaméni, de cabeça. Mas, Ferrán Torres confirmou o empate na reta final do jogo. Na prorrogação, Koundé interceptou passe de Modric e finalizou da entrada da área para confirmar a vitória no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

Dessa maneira, o Barcelona chegou ao 32º título da Copa do Rei e segue como maior vencedor do torneio. Além disso, Hansi Flick se tornou o primeiro técnico alemão a vencer este troféu.

Por outro lado, o Real Madrid teve mais um resultado dramático na temporada e perdeu o segundo título para o rival após o vice na Supercopa da Espanha. Além disso, o time já está eliminado da Champions e está atrás do rival na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

O jogo

O Barcelona dominou o primeiro tempo da final em Sevilha. No entanto, apesar do domínio, o Barcelona foi para o intervalo vencendo somente por 1 a 0, com um golaço de Pedri. Aos 28 minutos, ele acertou um belo chute de primeira, da entrada da área, no ângulo de Courtois. Mesmo sob pressão, o time de Carlo Ancelotti conseguiu se defender bem e evitou que o Barça abrisse uma grande vantagem. O time merengue só levou perigo nos acréscimos, quando Vini Jr sofreu um pênalti, mas o lance foi anulado por impedimento do brasileiro.

Na volta do intervalo, Ancelotti colocou Mbappé no lugar de Rodrygo, e o Real Madrid cresceu no jogo. Vini Jr e Mbappé levaram perigo e pararam em boas defesas do Szczesny. Por outro lado, o Barcelona respondeu em seguidos contra-ataques contra uma defesa do Real um pouco mais exposta, porém os culés não estavam com a pontaria em dia. Dessa maneira, os merengues assumiram o controle do jogo e Mbappé, de falta, deixou tudo igual no placar aos 25 minutos.

Com o empate, o Real foi para cima e, após escanteio cobrado por Arda Güler, Tchouaméni subiu mais que a defesa do Barcelona e virou o jogo aos 31 minutos. Por outro lado, o Barça conseguiu se superar e respondeu. Primeiro, Lamine Yamal obrigou Courtois a fazer boa defesa, mas, poucos momentos depois, o time catalão buscou o empate. Yamal fez grande lançamento para Ferrán Torres, que driblou Courtois na entrada da área e chutou rasteiro para forçar a prorrogação.

Prorrogação

A prorrogação teve um ritmo menos acelerado e ambas as equipes sentiram a parte física. O Barça foi mais perigoso na segunda etapa, quando assustou o gol defendido por Courtois e teve o gol anulado de Ferrán Torres por impedimento. Até que o Real Madrid errou na saída de bola e Kounde interceptou passe de Modric para Bahim Díaz e finalizou da entrada da área para confirmar a vitória.

Barcelona 3×2 Real Madrid

Final da Copa do Rei da Espanha

Data e horário: sábado, 26/04/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP).

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñígo Martínez e Gerard Martín (Ronald Araujo, aos 39′ do 2t); De Jong (Gavi, aos 40′ do 2t), Pedri (Eric García, aos 7′ do 1t [P])e Dani Olmo (Fermín López, aos 18′ do 2t); Lamine Yamal, Ferran Torres (Pau Víctor, aos 10′ do 2t [P])e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Modric, aos 9′ do 2t), Asencio, Rüdiger (Endrick, aos 4′ do 2t [P])e Mendy (Fran García, aos 10′ do 1t); Tchouaméni, Valverde, Ceballos (Arda Guler, aos 9′ do 2t) e Bellingham; Rodrygo (Mbappé, no intervalo) e Vini Jr (Brahim Díaz, aos 43′ do 2t). Técnico: Carlo Ancelotti.

Gols: Pedri, aos 28′ do 1t (1-0); Mbappé, aos 25′ do 2t (1-1); Tchouaméni, aos 31′ do 2t (1-2); Ferrán Torres, aos 38′ do 2t (2-2); Koundé, aos 10′ 2t (P) (3-2).

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP).

Cartões amarelos: Gerard Martín, De Jong, Fermín López, Raphinha (BAR); Tchouaméni, Modric, Bellingham (MAD).

