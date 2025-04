Hulk leva amarelo e diz que árbitro pediu desculpas pelo cartão

No intervalo do jogo em que o Atlético Mineiro visitou o Mirassol, neste sábado, 26/4, com o placar em 1 a 0 para os donos da casa, o atacante Hulk fez uma declaração surpreendente. Ele levou um cartão amarelo que o deixará de fora da próxima rodada. Para o Premiere, ele falou que o juiz pediu desculpas por ter dado o amarelo e explicou o que aconteceu.

“Sobre a questão da arbitragem, tenho que falar com a cabeça fria. O juiz vinha deixando o jogo seguir e, em uma ocasião, marcou uma falta minha. Não concordei com a arbitragem. Reclamei, mas nem olhei para ele; estava olhando para o meu goleiro, reclamando comigo mesmo, e acabei levando o cartão amarelo”, disse, para completar:

“Mais tarde, ele chegou até mim e pediu desculpas pelo cartão que me deu. Aí, eu disse para ele: ‘De que adianta pedir desculpas? Já estou com o amarelo, estou pendurado. Aí, acontece alguma situação, um contra-ataque, e faço algo, paro um contra-ataque, por exemplo, e levo outro amarelo e sou expulso.”

