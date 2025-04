Minas Brasília recebe o Vasco em duelo pela liderança do Grupo A 

Após estrear com triunfo no Brasileirão Feminino Série A2, o Minas Brasília recebe o Vasco da Gama pela segunda rodada do torneio neste domingo (27/4), às 16h, no Estádio Bezerrão. A vitória por 2 x 0 contra o São José, no jogo anterior, credenciou o representante do DF para disputar a liderança do Grupo A. Aos torcedores que desejam acompanhar o duelo da arquibancada, a entrada será franca, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.



Para retomar a liderança, o clube candango deverá superar o cruzmaltino, pois o Santos assumiu a ponta, após bater o Atlético-MG, por 1 x 0, na sexta-feira (25/4). A disputa pela classificação dos grupos será acirrada ao longo da temporada, com o sonho do acesso. O Minas se concentra no trabalho que vem sendo feito pela técnica Kethleen Azevedo.

Para a goleira Rubi, o grupo está preparado para o desafio. “Tivemos um período de preparação muito intenso, com muito foco nos nossos objetivos para a temporada de 2025. O trabalho foi bem planejado e executado com excelência. O acesso à Série A é, sem dúvida, o nosso grande objetivo, a menina dos nossos olhos, e estamos totalmente comprometidas em alcançá-lo”, analisa.

“A cada ano, a Série B se torna mais competitiva, o que eleva o nível da disputa e exige uma performance ainda mais alta, o que, por sua vez, fortalece e engrandece o futebol feminino como um todo. Por isso, sabemos que precisamos continuar trabalhando com intensidade, nos dedicando a cada treino e a cada partida, entregando sempre o nosso melhor”, completou.

*Estagiária sob supervisão de Fernando Brito

Programe-se

Brasileirão Feminino Série A2

Minas Brasília x Vasco

Quando: 27/4 (domingo), às 16h

Local: Estádio Bezerrão, no Gama

Transmissão: Canal do Minas Brasília, no YouTube

Ingresso: 1kg de alimento não-perecível