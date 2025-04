Atlético deixa a vitória escapar nos acréscimos

Em jogo equilibrado, truncado e com final emocionante, Mirassol e Atlético ficaram no 2 a 2 neste sábado, 26/4, no interior paulista, pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo no Estádio Maião teve o Mirassol saindo na frente no primeiro tempo com golaço de Edson Carioca. Mas os mineiros viraram na etapa final com um gol de Rony, em passe de Hulk. E Hulk, de pênalti, virou. Mas, nos acréscimos, Reinaldo deixou tudo igual.

Com o empate, o Mirassol vai aos sete pontos e o Atlético vem atrás, com seis pontos. Ambos fora do Top 10 e na segunda metade da tabela do Brasileiro.

Mirassol na frente

O jogo foi bem truncado no primeiro tempo, com o Galo (com três zagueiros) um pouco mais efetivo no ataque. Contudo, foi o Mirassol que abriu o placar em um belo lance do atacante Edson Carioca. Ele recebeu na linha do meio de campo e acabou ganhando na corrida de quatro jogadores, conseguiu evitar uma falta por trás de Rubens e entrou na área para fazer um dos mais belos gols deste Brasileirão.

O Galo chegou a acreditar na marcação de um pênalti em Scarpa, mas o juiz foi ao VAR e desconsiderou, pois o atleticano, que foi derrubado na área, começou a jogada a partir de uma falta que ele fez no rival. O Galo não estava bem e quase o Mirassol ampliou com Cristian.

Atlético acorda no segundo tempo

No segundo tempo, o Atlético tentou o empate, mas de forma atabalhoada, o que fez o Mirassol assustar pelo menos duas vezes com Yago Felipe. O Galo não conseguia sucesso no ataque, com Scarpa tentando encontrar os homens de frente sem êxito. Cuca mudou o esquema, tirando um dos zagueiros e colocando Bernard para aumentar o poder de criação, voltando ao 4-4-2.

Deu certo, pois o Atlético passou a ter mais opções ofensivas. Scarpa arriscou de fora da área, com defesa de Muralha. E, aos 25 minutos, veio o empate. Hulk recebeu na entrada da área pela direita, tentou limpar para o arremate cortando para o meio, mas viu Rony desmarcado pela esquerda. O passe foi perfeito para o chute cruzado de Rony, deixando tudo igual.

O Galo cresceu de vez e, aos 34, veio a virada. Bernard levou a bola pela direita, rolou para Fausto Vera, que tocou de primeira para Rony na área. Maceió (que acabara de entrar) tentou tirar a bola, mas o que fez foi acertar a perna de Rony. Pênalti que Hulk cobrou e colocou o time na frente.

Empate final

Mas o Galo deixou a vitória escapar aos 48. Yuri Castilho recebeu pela esquerda, fez o que quis com Iván Roman (que entrara aos 43 da etapa final) e chutou para defesa parcial de Everson. Mas a sobra ficou com o veterano Reinaldo: 2 a 2. Aliás, o lateral Reinaldo é o artilheiro do Brasileiro.

MIRASSOL 2X2 ATLÉTICO-MG

Brasileirão Série A – 6ª rodada

Data: 26/4/2025

Local: José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

Público: 4.966

Renda: R$ 205.180,00

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges, Intervalo), João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo (Fabrício Daniel, 36’/2ºT) Yago Felipe (Gabriel, 20’/2ºT) e Danielzinho; Negueba (Maceió, 28’/2ºT), Edson Carioca (Yuri Castilho, 20’/2ºT) e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Sarávia, 15’/2ºT), Vitor Hugo, Rômulo (Bernard, 15’/2ºT), Junior Alonso (Iván Román, 43’/2ºT) e Rubens; Alan Franco (Fausto Vera, Intevalo), Gustavo Scarpa e Cuello; Rony (Igor Rabelo, 38’/2ºT) e Hulk. Técnico: Cuca

Gols: Edson Carioca, 12’/1ºT (1-0); Rony, 24’/2ºT (1-1). Hulk, de pênalti, 35’/2ºT (1-2); Reinaldo, 48’/2ºT (2-2)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões Amarelos: Alex Muralha, Lucas Ramon, Daniel Borges, Maceió (MIR); Hulk (ATL)

