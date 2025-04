Palmeiras fecha preparação para pegar o Bahia e aposta em volta de dupla

O Palmeiras encerrou na tarde deste sábado (26), na Academia do Futebol, a preparação para encarar o Bahia. A bola vai rolar neste domingo (27), às 18h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira conta com os retornos do atacante Vitor Roque e do volante Richard Rios. Poupados na vitória do Verdão sobre o Bolívar, eles treinaram sem limitações. O camisa 9, aliás, foi baixa no treino da última sexta-feira (25), com dores no tornozelo.

Por outro lado, o Palmeiras não poderá contar com o meia Raphael Veiga. Em transição física após sofrer uma luxação no ombro esquerdo, ele treinou como “curinga”, ou seja, uma função com menor contato físico. O elenco, aliás, realizou um trabalho técnico de passes e posse de bola em campo reduzido, além de disputar um treino recreativo.

O Palmeiras, inclusive, também não poderá contar com Murilo, Mayke e Bruno Rodrigues, todos também na fase de transição. O técnico Abel Ferreira, aliás, deve promover a entrada de um time misto, de olho na sequência da temporada. Vale lembrar ainda que o time paulista vem de sete vitórias consecutivas, sendo seis por apenas um gol de diferença, o que exigiu muito da parte física dos jogadores até o final dos duelos. O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 13 pontos, dois a mais do que o vice-líder Flamengo.

Dessa forma, uma provável escalação do técnico Abel Ferreira para o duelo tem Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Paulinho (Flaco López).

