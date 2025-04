São Paulo, fora de casa, fica no empate com o Ceará

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1 na noite deste sábado (26/4), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro Henrique, logo no início do jogo, e Ryan Francisco empatou no fim do primeiro tempo.

Dessa forma, o Tricolor paulista chega a oito pontos e fica, provisoriamente, na sétima posição. Por outro lado, o Vozão também chegou a oito pontos, mas caiu para a sexta colocação provisória.

No início e no fim

Aos três minutos de jogo, o Ceará abriu o placar com um golaço do Pedro Henrique. O atacante recebeu uma bola longa de Matheus Bahia nas costas de Igor Vinícius, ficou cara a cara com Rafael e encobriu o goleiro. O São Paulo reagiu nos minutos seguintes, com trocas de passes e boas chegadas na área do adversário.

No entanto, o jogo ficou muito disputado e sem grandes chances para nenhuma das duas equipes. Aos 43 minutos, Ryan aproveitou uma oportunidade e, assim, marcou o gol de empate do São Paulo, após cruzamento de Ferreirinha.

Nem lá nem cá

Depois de empatar no finzinho do primeiro tempo, o São Paulo começou a segunda etapa tentando chegar mais ao ataque para virar a partida. O Ceará, por sua vez, tentava jogar no contra-ataque e com bolas longas, mas a defesa tricolor funcionou bem e quase não deu chances para os donos da casa.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

A próxima partida do São Paulo é na terça-feira (29/4), contra o Náutico, no Morumbis, às 21h30, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Já o Ceará recebe o Palmeiras, na quarta-feira (30), às 19h30, pela mesma competição.

No Brasileiro, as equipes voltam a campo no final de semana. O Tricolor enfrenta o Fortaleza, em casa, na sexta-feira (2), às 21h30. Por outro lado, o Vozão encara o Vitória, nos seus domínios, no sábado (3/5), às 18h30. Ambos os confrontos são válidos pela sétima rodada.

CEARÁ 1X1 SÃO PAULO

Sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/04/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas, 35’/2°T); Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço, 39’/2°T) e Lucas Mugni (Matheus Araújo, 15’/2°T); Galeano (Lelê, 39’/2°T), Pedro Henrique (Guilherme, 15’/2°T) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius (Rodriguinho, 29’/2°T) Ferraresi, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson (Marcos Antônio 29’/2°T), Lucas Ferreira e Ryan Francisco (André Silva, 14’/2°T); Luciano (Alan Franco, 44’/2°T) e Ferreira (Cédric, intervalo). Técnico: Luis Zubeldía

Gols: Pedro Henrique, 3’/1°T (1-0), Ryan Francisco 43’/1°T (1-1)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos(BA)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartão amarelo: Enzo Díaz, Igor Vinícius, Marco Antônio, Cédric, Bobadilla (SAO), William Machado, Pedro Henrique (CEA)

Cartão vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.