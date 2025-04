Roger Machado elogia Inter e rasga elogios a Victor Gabriel

Após a vitória do Internacional sobre o Juventude por 3 a 1 neste sábado (26), o técnico Roger Machado elogiou a postura do Colorado, que novamente saiu atrás no placar, mas não saiu derrotado do Beira-Rio. No meio de semana, vale lembrar, o Inter sofreu 3 a 0, mas buscou a igualdade.

“A gente teve volume e fomos eficientes, principalmente na bola parada, no primeiro tempo. No segundo, conseguimos envolver o Juventude. Na minha opinião, o placar traduz a superioridade que conseguimos durante o jogo como um todo”, comentou Roger Machado.

A virada do Internacional teve dois grandes personagens: o meia Alan Patrick, que deu as três assistências e celebrou um recorde pessoal, e o zagueiro Victor Gabriel, que marcou dois gols. O atacante Borré também marcou para o Colorado, enquanto Batalla abrira o placar para o Papo logo aos 4 minutos.

O defensor, inclusive, recebeu muitos elogios do comandante. Roger Machado afirmou que optou por escalar o menino foi para atenuar as investidas do Juventude no jogo aéreo, tal qual o Nacional fez pela Libertadores. O jovem, aliás, completa 21 anos nesta segunda-feira (28).

“O Victor é um fenômeno de bola aérea. Na questão defensiva eu fiz uma mudança pensando justamente que o Juventude ia tentar buscar os mesmos espaços que, em bola aérea, a gente teve problema na Libertadores. Passei o Victor para ser aquele jogador, para eu ter jogadores de maior imposição na bola aérea defensiva. Eu tô muito empolgado”, concluiu Roger Machado.

