Bournemouth x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

A 34ª rodada da Premier League terá sequência neste domingo (27). Bournemouth e Manchester United se enfrentam às 10h (de Brasília), no Vitality Stadium, e os donos da casa ainda sonham em brigar por uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Bournemouth

O Bournemouth fez uma temporada sem sustos e vai seguir na elite do futebol inglês. O time está em 8º lugar na Premier League, com 49 pontos, e apesar de remota, tem chance matemática de garantir uma vaga nas próximas competições europeias.

No entanto, o time vive uma fase ruim e tem somente uma vitória nos últimos sete jogos.

Além disso, o técnico Andoni Iraola terá alguns problemas para escalar o time neste domingo. Isto porque Lewis Cook, Sinisterra, Christie e Unal estão machucados e fora da partida contra os Red Devils.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United faz uma péssima campanha na Premier League e está apenas na 14ª posição, com 38 pontos, empatado com Everton e Wolverhampton, ao início da rodada. Além disso, uma combinação de resultados pode fazer a equipe terminar o fim de semana em 17º, um lugar acima da zona de rebaixamento.

Dessa maneira, o clube atravessa a pior temporada da história da equipe na Premier League.

Contudo, o grande objetivo do Manchester United nesta reta final de temporada é a conquista do título da Liga Europa. Após a classificação heroica para a semifinal, com a vitória por 5 a 4 sobre o Lyon, o time agora se concentra no Athletic Bilbao, adversário da próxima semana na luta por uma vaga na decisão.

Por fim, o técnico Rúben Amorim segue com uma grande lista de desfalques. Dalot, Lisandro Martínez, Zirkzee, Diallo e De Ligt estão entregues ao departamento médico, assim como Heaven e Collyer.

Bournemouth x Manchester United

34ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 27/04/2025, às 10h (de Brasília).

Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING).

Bournemouth: Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Kerkez; Cook e Adams; Semenyo, Kluivert e Ouattara; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire e Yoro; Dorgu, Ugarte, Bruno Fernandes e Amass; Mount e Garnacho; Hojlund. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: Peter Bankes (ING).

VAR: John Brooks (ING).

