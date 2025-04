Rafael, do São Paulo, avalia partida da equipe: ‘Jogou melhor’

O São Paulo ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará na Arena Castelão na noite deste sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem ser muito exigido ao longo da partida, o goleiro Rafael lamenta empate, mas elogia partida da equipe.

“Claro que viemos para ganhar. Mas na minha análise nosso time jogou melhor, criou melhor, tivemos mais oportunidades. Ainda saímos com um placar adverso com três minutos de jogo. Jogar aqui é muito difícil, um calor muito grande, jogos a cada três dias, viagens, apresentamos um excelente jogo. Com muitas trocas e mesmo assim o time se fez muito competitivo dentro de jogo. Faltou muito pouco para sair com os três pontos. Viemos aqui para isso, mas não perdemos e quando você não consegue ganhar jogando bem, pelo menos o empate. Se continuarmos assim, sempre estaremos próximo da vitória”, disse Rafael.

Com o resultado, o clube paulista somou mais um ponto na tabela do Brasileirão. Assim, está na sétima posição com oito pontos em seis partidas.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o Náutico, na próxima terça-feira (29), às 21h30, no Morumbis, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois, o Tricolor recebe o Fortaleza, na sexta-feira (2), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

