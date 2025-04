Cuca reclama de arbitragem e vê ‘pecado’ em empate do Atlético

Cuca durante empate em 2 a 2 do Atlético com o Mirassol - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O técnico Cuca valorizou a atuação do Atlético apesar do Galo ter cedido o empate em 2 a 2 com o Mirassol nos acréscimos do segundo tempo. O treinador afirmou, portanto, que o time mereceu voltar para casa com os três pontos, mas reconheceu que erros custaram caro ao time de Belo Horizonte. Um pecado, segundo Cuca.

“Merecia um resultado melhor pelo o que jogou, principalmente o segundo tempo, quando teve o controle do jogo e conseguiu a virada. Acabou levando o gol aos 48, quando o time estava montado defensivamente. Tomamos uma bola infiltrada do meio de campo, direta e teoricamente fácil de cortar. Não nos posicionamos bem, deixamos o atacante virar de frente e fomos envolvidos no drible. São erros que custam caro. O Everson defendeu, mas o Reinaldo fez no rebote. Foi um pecado pelo que a equipe lutou e o que passamos durante a semana, com viagem de 12 horas e uma partida desgastante. A vitória estava encaminhada e foi frustrante. Temos que levantar a cabeça e seguir em frente. A equipe está desempenhando um bom futebol”, comentou Cuca.

O técnico, inclusive, também reclamou de algumas decisões da arbitragem, sobretudo de um suposto pênalti no meia Gustavo Scarpa no primeiro tempo.

“Foi um jogo muito físico. A arbitragem optou por deixar com contatos duríssimos. Curiosamente, num lance que ocasionou o pênalti, ele foi chamado e voltou atrás num lance em que dez ou quinze iguais ele não deu falta”, acrescentou Cuca.

Com o resultado, o Atlético está em 15º lugar no Brasileirão com apenas seis pontos em seis jogos. Dessa forma, o time comandado por Cuca pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento. O Galo, inclusive, visita o Juventude na próxima segunda-feira (5), às 20h. Antes, porém, o Alvinegro joga fora de casa contra o Maringá, na terça-feira (29) pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

