Sport e Fortaleza não saem do zero na Ilha do Retiro, com polêmica de arbitragem

Sport e Fortaleza fizeram um jogo sonolento na Ilha do Retiro e ficaram no empate sem gols na noite deste sábado (26), pela 6ª rodada do Brasileirão. Com os times pouco inspirados, o jogo ficou marcado por um lance polêmico. Pikachu aproveitou falha da defesa adversária e finalizou no travessão. A bola quicou praticamente toda no gol e, após revisão do VAR, o árbitro não teve uma imagem 100% clara do lance e não validou o gol do time cearense. O Fortaleza ainda teve o zagueiro Titi expulso nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Fortaleza chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão e não vence desde a primeira rodada. Assim, o time cearense chegou aos seis pontos, na 14ª posição.

Por outro lado, o Sport é o time com a pior campanha do Brasileirão. O time, que vinha de quatro derrotas seguidas, segue sem vencer na Série A e tem somente dois pontos em seis rodadas. O clube de Recife tem o pior ataque (apenas três gols) e é o lanterna. Ao mesmo tempo, o técnico Pepa está sob máxima pressão no cargo.

Além disso, o Sport chegou a oito jogos consecutivos sem vencer o Fortaleza, com cinco triunfos do Tricolor do Pici e três empates.

O jogo

O Sport conseguiu se impor no primeiro tempo e foi superior ao Fortaleza. Os donos da casa tiveram mais volume de jogo, criaram chances, mas pecaram nas finalizações. Carlos Alberto teve pelo menos duas boas oportunidades, mas parou em João Ricardo. Lucas Lima também finalizou duas vezes com perigo. Embora com menos volume, o Tricolor do Pici também teve duas chegadas perigosas, com Pikachu e Lucero. Mesmo assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado e os torcedores vaiaram o time do Sport.

Na volta do intervalo, as duas equipes abusaram dos erros e fizeram um segundo tempo fraco tecnicamente. O jogo não foi bom na Ilha do Retiro. Os donos da casa tiveram mais posse de bola, mas tiveram dificuldades de entrar na área do adversário. Já o Fortaleza tentou levar perigo nos contra-ataques, mas não levou perigo ao gol defendido por Caíque França.

No entanto, um lance polêmico marcou a reta final da partida. Em uma falha da defesa do Sport, a bola sobrou para PIkachu, que finalizou no travessão e a bola quicou sobre a linha do gol. O árbitro foi chamado para o monitor do VAR e não deu o gol para o Fortaleza. Dessa forma, jogadores e comissão técnica cearenses reclamaram muito do lance. Por fim, ainda teve tempo para o zagueiro Titi receber o segundo cartão amarelo e deixar o Fortaleza com um jogador a menos nos acréscimos da partida.

Sport 0x0 Fortaleza

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data e horário: 26/04/2025, às 20h (de Brasília).

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Lenny Lobato, aos 38′ do 2t); Zé Lucas, Du Queiroz (Titi Ortíz, aos 16′ do 2t) e Lucas Lima; Barletta, Paciência e Carlos Alberto (Atencio, aos 16′ do 2t). Técnico: Pepa.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Titi; Pikachu, Bruninho (Zé Welison, aos 22′ do 2t), Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Pol Fernández, aos 28′ do 2t) e Diogo Barbosa (Mancuso, aos 22′ do 2t); Breno Lopes (Kervin Andrade, no intervalo) e Lucero (Deyverson, aos 42′ do 2t). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan.

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli.

VAR: Rodolpho Toski Marques.

Cartões amarelos: Lucero, Breno Lopes, Titi, Kervin Andrade (FOR).

Cartão vermelho: Titi (FOR).

