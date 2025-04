CBF intensifica investida para ter Ancelotti na Seleção Brasileira

Emissário acompanha final da Copa do Rei e CBF acelera negociações para fechar com Ancelotti - (crédito: Foto: Fran Santiago/Getty Images)

O emissário da CBF, Diego Fernandes, foi visto neste sábado (26) em Sevilha, nas arquibancadas do estádio La Cartuja, assistindo à final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid. Diego, empresário de confiança do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou à Espanha para tentar fechar a contratação de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, para comandar a Seleção Brasileira. De acordo com informações do site ‘Relevo’, ele já havia acompanhado recentemente um jogo do Real Madrid contra o Arsenal, no Santiago Bernabéu.

Se tudo correr como o esperado, na visão da CBF, Ancelotti está cada vez mais perto de assumir a Seleção Brasileira. O plano é concluir a negociação para que ele comece a trabalhar em maio ou depois de 30 de junho.

Na viagem a Sevilha, Diego estava acompanhado de amigos e familiares. Além de assistir à final, seu principal objetivo era reencontrar Ancelotti, como já havia feito na semana anterior após a partida da Champions. Naquela ocasião, eles chegaram a almoçar juntos e avançaram nas conversas sobre o futuro do técnico.

Como Diego atua como intermediário da presidência da CBF, Ancelotti segue mantendo a palavra de que não se encontrou oficialmente com nenhum dirigente brasileiro, como já afirmou em entrevistas. Todo o contato tem sido feito apenas através do emissário.

Além disso, a imprensa espanhola afirma que Ancelotti e Diego devem se reunir novamente neste domingo (27), possivelmente por videoconferência, para ajustar os últimos detalhes. Ao mesmo tempo, a CBF oferece um contrato longo, nos mesmos moldes do que Ancelotti tem no Real Madrid.

CBF quer Ancelotti antes da próxima Data Fifa

Por fim, a missão de Diego Fernandes em Sevilha é convencer Ancelotti a assumir a Seleção já para a próxima convocação, marcada para maio. O Brasil tem jogos oficiais em junho: no dia 4 contra o Equador, fora de casa, e no dia 9 contra o Paraguai, no Brasil, pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

