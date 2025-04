Lamine Yamal após título da Copa do Rei: ‘Este ano ninguém consegue nos parar’

Lamine Yamal estava eufórico após conquistar sua primeira final da Copa do Rei, justamente no dia em que mudou o visual, pintando o cabelo de dourado para reforçar sua candidatura ao prêmio Bola de Ouro. Dessa maneira, o jovem foi o responsável pelas assistências nos dois primeiros gols do Barcelona contra o Real Madrid, marcados por Pedri e Ferran Torres.

Depois da partida, Lamine revelou uma conversa que teve com o capitão Ronald Araújo, que também foi decisivo no segundo tempo e na prorrogação.

“Eu disse para o Araújo que não importava se tivéssemos levado um ou dois gols, porque este ano ninguém consegue nos parar”, disse Yamal após o título.

Animado, Lamine segue em busca da tríplice coroa. O Barcelona já conquistou a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei, e agora enfrenta a Inter de Milão na próxima quarta-feira (30), no estádio Montjuïc, pelo jogo de ida da semifinal da Champions. Ao mesmo tempo, o time catalão tenta voltar a uma final europeia após uma década.

No Campeonato Espanhol, faltam cinco rodadas, e o Barça tem quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid na luta pelo título. Por fim, caso conquiste a LaLiga, será a segunda nos últimos três anos.

