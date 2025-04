Zubeldía analisa resultado do São Paulo fora de casa: ‘Empate foi justo’

Com a equipe mista, o São Paulo buscou o empate com o Ceará no Castelão neste sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Zubeldía precisou substituir Ferrerinha no intervalo, algo já planejado. Assim, segundo o treinador, o Tricolor perdeu um pouco o poder ofensivo. Apesar disso, ele considerou o empate justo.

“É um empate. No Brasileiro, empates fora de casa são comuns. Acho que a última derrota desse time foi em 2023, algo assim, né? Mas aqui, algo que tem que ficar muito bem explicado Tivemos a oportunidade de fazer o gol no final do primeiro tempo. Sentimos que esse era o nosso momento. Então, no segundo tempo, começamos. Tínhamos que trocar o Ferrerinha, era uma questão física. E, claro, isso tirou um pouco do nosso poder ofensivo. Mas tivemos nossos dez e quinze minutos. Depois, o Ceará. O empate foi justo”, disse Zubeldía.

O Tricolor levou um gol logo aos três minutos de jogo. Pedro Henrique recebeu nas costas de Igor Vinícius e encobriu o goleiro Rafael para abrir o placar. No entanto, nos minutos finais do primeiro tempo Ryan Francisco, que fazia sua primeira partida como titular, marcou o gol do empate.

Assim, com o resultado, o clube paulista somou mais um ponto na tabela do Brasileirão. Assim, está na sétima posição com oito pontos em seis partidas.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o Náutico, na próxima terça-feira (29), às 21h30, no Morumbis, pela terceira fase da Copa do Brasil. Depois, o Tricolor recebe o Fortaleza, na sexta-feira (2), às 21h30, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.