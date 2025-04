Paiva diz que Botafogo mereceu vitória mais ‘elástica’

Após a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 0 na noite deste sábado (26), o técnico Renato Paiva enalteceu tanto o feito alvinegro que afirmou que o Glorioso mereceu uma vitória mais “elástica”. Fato é que o Glorioso marcou os gols com Vitinho no primeiro tempo e Savarino na etapa complementar.

“Acho que mais uma vez jogamos para ter outro resultado, por méritos, mais elástico. No primeiro tempo, merecíamos ter saído por mais de um gol ou mais do que dois. Com todo respeito ao Fluminense, mas estou avaliando o que a minha equipe fez em termos ofensivos. E o que fez em termos defensivos porque o Fluminense nem sequer foi no gol no primeiro tempo”, comentou Renato Paiva.

A vitória no clássico serviu para esfriar a crise no Botafogo, que não vencia há quatro jogos somando Brasileirão e Libertadores. Dessa forma, o comandante pediu que a atuação contra o Fluminense sirva de inspiração para os seus comandandos até o final da temporada.

“É esta compactação que eu quero que a equipe tenha. Às vezes não consegue, às vezes consegue… E depois deste grande primeiro tempo, que eu gostei muito pela dinâmica ofensiva, pela pela pressão mais em cima, de conquistar bolas na saída do Fluminense, ter boa relação à perda da bola, o que não é fácil com jogos de três em três dias. Ainda mais contra adversário fresco, que nem viajou (e jogou com time reserva)”, acrescentou Paiva.

Com o resultado, o Botafogo subiu e agora está em sexto lugar, a cinco pontos do líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. O Glorioso volta a campo agora na próxima quarta-feira (30). Recebe o Capital (DF), às 19h, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o Alvinegro visita o Bahia no sábado (3), às 21h.