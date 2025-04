Fortaleza, com não marcação de gol, se revolta com arbitragem: ‘Vergonha’

Todo mundo viu. Mas os árbitros, não. As imagens indicam que o gol do Fortaleza contra o Sport não apenas aconteceu, mas teve, inclusive, uma boa margem em relação à linha. Afinal, os vídeos mostram a bola inteira dentro do gol. Mas, ainda assim, o árbitro Matheus Delgado Candançan não marcou o 1 a 0 na partida deste sábado (26/4), válida pela sexta rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro. Ele não anotou o gol nem mesmo após a consulta ao VAR, a cargo de Rodolpho Toski Marques . A partida terminou em 0 a 0. O lance causou indignação e jogadores do clube cearense se manifestaram.

Em entrevista após a partida, Tinga protestou:

“Eu não sei o que acontece. Daqui dá pra ver que a bola estava atrás da trave. E ela entra toda. Depois as imagens da TV dizem que foi gol e ele (o árbitro) demorou 7 minutos, 8 minutos, e ele falou que o VAR não tinha nenhuma câmera conclusiva”, disse.

O capitão ainda comparou o sistema do Campeonato Brasileiro com o europeu.

“A gente fica a mercê da tecnologia . Na Europa todo mundo usa bola com chip, no relógio já dá o gol, então acho que a gente tá muito atrás”, acrescentou, lamentando a perda dos 3 pontos que beneficiariam o time com a vitória no jogo.

David Luiz chama episódio de ‘vergonha’

David Luiz foi ainda mais enfático e disse que foi uma “vergonha” o que aconteceu em campo. A mensagem do atleta nas redes sociais foi num tom de revolta e mencionou, inclusive, outros momentos que provocaram perplexidade com a arbitragem brasileira.

“Vergonha. Gol nítido. Impedimento medido na mão contra o Inter. Falta contra Palmeiras”, ele escreveu.

Na imprensa, comentaristas também falaram da legitimidade do gol, diante de imagens que, para eles, não deixam qualquer dúvida.

Fortaleza publica mensagem de repúdio

O clube cearense postou uma nota oficial, acompanhada da imagem do gol, externando a repulsa pelo episódio.