Ex-Fluminense e herói e vilão no empate do Bournemouth

Evanílson leva vermelho e é expulso no empate de seu time, Bournemouth, diante do Manchester United - (crédito: Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

Bournemouth e Manchester United ficaram no 1 a 1 neste domingo, 27/4, em jogo pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, no Vitality Stadium, o Bournemouth fazia a festa da torcida, pois até os 50 da etapa final estava vencendo por 1 a 0, gol de Semenyo. Porém, Hojlund deixou tudo igual. O brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, foi herói e bandido para o seu time. Afinal, fez belo jogo no primeiro tempo, criando oportunidades e dando o passe para Semenyo. Contudo, na etapa final, perdeu duas chances e ainda foi expulso por falta violenta em Mazraoui. Com um a mais, o United foi para cima e empatou.

O Bournemouth chega aos 50 pontos, em décimo lugar, mas ainda sonhando com uma vaga em ligas europeias para a próxima temporada. Já o Manchester United tem apenas 39 pontos. É o 14º colocado, uma de suas piores posições na história. Mas ao menos sem risco de rebaixamento, já que a Premier League já conhece, antecipadamente, os que cairão após a rodada deste fim de semana: Ipswich, Leicester e Southampton. E animado para os duelos pela semifinal da Liga Europa.

Evanilson atuante e Bournemouth 1 a 0

O primeiro tempo teve o Bournemouth mais encaixado em campo e criando boas oportunidades até abrir o placar com Semenyo aos 23 minutos, num belo chute após receber na área passe excelente de Evanilson, vencendo o goleiro Onana. Depois disso, o Manchester United tentou se impor, conseguindo pressionar o time da casa e não conseguindo sucesso graças às boas defesas do goleiro Kepa.

Evanilson expulso e United 1 a 1

No segundo tempo, o Bournemouth voltou a se impor e teve boas oportunidades. Contudo, aos 24 minutos, Evanilson fez falta em Mazraoui. Primeiramente levou amarelo. Mas a entrada foi duríssima, o VAR chamou o árbitro e ele mudou para vermelho. Com dez, o time da casa se fechou, viu o goleiro Kepa fazer grandes defesas. Mas aos 50 (o jogo teve nove minutos de acréscimos), uma confusão na área resultou em chute de Ugarte e desvio de Hojlund para a rede. 1 a 1.

Jogos da 34ª rodada da Premier League

Terça-feira (22/4)

Manchester City 2×1 Aston Villa

Quarta-feira (23/4)

Arsenal 2×2 Crystal Palace

Sábado (26/4)

Chelsea 1×0 Everton

Wolverhampton 3×0 Leicester

Newcastle 3×0 Ipswich

Brighton 3×2 West Ham

Southampton 1×2 Fulham

Domingo (27/4)

Bornemouth 1×1 Manchester United

Liverpool x Tottenham -12h30

Quinta-feira (1/5)

Nottingham Forest x Brentford

