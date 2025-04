Inter perde em casa para a Roma e coloca Scudetto em risco

Antes do início do jogo, imagem do Papa Francisco apareceu no telão do estádio Giuseppe Meazza - (crédito: Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

A Inter de Milão perdeu por 1 a 0 para a Roma neste domingo (27), em pleno estádio Giuseppe Meazza, em Milão e, desse modo, pode perder também a liderança do Campeonato Italiano. Com o resultado, permaneceu com 71 pontos, os mesmos do Napoli, que joga às 15h45 (de Brasília), em Nápoles, contra o Torino. O gol da vitória foi de Soulé, no primeiro tempo. Os romanistas chegaram aos 60 pontos, provisoriamente na quinta posição e mais vivos do que nunca na busca por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Antes da partida, uma imagem do Papa Francisco, recém-falecido, apareceu no telão do estádio, como homenagem ao sumo pontífice, que foi sepultado neste sábado (26). Por conta disso, aliás, não houve partidas pela competição.

A derrota se somou a uma série de três consecutivas dos nerazurri. Pelo lado da Roma, foi a primeira vitória sobre o adversário nos últimos 16 jogos. Além disso, o clube da capital chegou a 18 jogos invicto.

Na próxima quarta-feira (30), a Inter visita o Barcelona, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Já a Roma recebe a Fiorentina, domingo (4), pelo Campeonato Italiano.

Roma melhor em Milão

Mesmo fora de casa, a Roma surpreendeu e foi melhor durante toda a primeira etapa. O gol de abertura do placar, desse modo, aconteceu sem que os anfitriões tivessem ameaçado em momento algum. Aos 22 minutos, Soulé criou jogada pela direita e, no rebote, ele mesmo dez Roma 1 a 0. Em seguida, Cristante quase dobrou a vantagem, mas chutou por cima.

A primeira – e única – jogada de maior perigo da Inter ocorreu apenas aos 30 minutos de jogo, quando, após desvio de Lautaro Martínez em escanteio, Arnautovic completou para fora.

Inter melhora, mas nada de golSegundo Tempo

Os donos da casa inegavelmente subiram de produção no segundo tempo. Dessa forma, as oportunidades apareceram. Em seu melhor momento no jogo, a Inter ameaçou consecutivamente aos 21, 22 e 26 minutos, respectivamente com Dumfries, Barella e Lautaro.

Em contra-ataques, a Roma quase ampliou, mas perdeu um gol incrível com Dovbyk, aos 29. Deste minuto até o final, a Inter seguiu pressionando, mas de forma desorganizada e, em resumo, não conseguiu mais criar oportunidades de, ao menos, empatar o jogo.

