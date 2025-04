Botafogo provoca Fluminense após vencer a oitava seguida

Botafogo provoca Fluminense após oitava vitória consecutiva fazendo alusão à passagem do rival pela Série C - (crédito: Foto: Divulgação Botafogo )

O Botafogo conquistou mais uma vitória sobre o Fluminense, aumentando, desse modo, para oito o número de triunfos consecutivos contra o Tricolor. Com gols de Vitinho e Savarino, um em cada tempo, o Alvinegro brincou nas redes sociais com o rival carioca após o placar de 2 a 0 no estádio Nilton Santos, neste sábado (26) à noite, pela sexta rodada do Brasileirão.

Houve, assim, uma série de provocações nas mídias sociais. Primeiramente, a equipe exaltou seu histórico recente com a frase: “Ganhamos novamente. É preciso respeitar o seu pai”.

Em seguida, outra postagem fez alusão à série televisiva Sense8. O Botafogo publicou “Cense8”, destacando a letra “C” devido à participação do Tricolor na Série C em 1999.

Na arquibancada do Nilton Santos, a torcida, em reumo, também provocou o rival. Uma faixa celebrou o fato de o Botafogo estar invicto desde 2022. Em outra plataforma digital, John Textor, proprietário da SAF, também mencionou o assunto. A última derrota do Alvinegro foi em 26 de junho de 2022.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará o Bahia na Casa de Apostas Fonte Nova, na Bahia, no sábado, dia 3 de maio. Antes disso, o compromisso será pela Copa do Brasil, novamente no Nilton Santos. O Alvinegro jogará contra o Capital, do Distrito Federal, na partida de ida da terceira fase, marcada para as 19h da próxima quarta-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.