City derrota o Forest e decide a FA Cup pelo terceiro ano seguido

O Manchester City é finalista da Copa da Inglaterra pelo terceiro ano consecutivo. Campeão e vice, respectivamente, em decisões contra o Manchester United, neste domingo, os comandados de Pep Guardiola derrotaram o Nottingham Forest por 2 a 0, no estádio Wembley, em Londres, e, desse modo, dicidirão a FA Cup – o campeonato de futebol mais antigo do mundo – com o Crystal Palace, em 17 de maio. Os gols do jogo foram de Rico Lewis e Josko Gvardiol, ambos no início de cada tempo.

City marca no início

O jogo praticamente começou com os citizens vencendo por 1 a 0. Isso porque, logo no segundo minuto, Kovacic achou Rico Lewis na entrada da área e o atacante acertou belo chute para abrir o placar.

Com domínio absoluto das ações e posse de bola em muitos momentos, beirando os 80%, o City não teve sua meta ameaçada. Contudo, também não foi tão incisivo quanto à criação de chances.

Receita repetida

Assim como no primeiro tempo, o City marcou logo no início da segunda etapa. Dessa vez demorou mais, mas aos cinco minutos Marmoush cobrou escanteio e Gvardiol, de cabeça, dobrou a vantagem.

O ritmo, todavia, não foi como nos primeiros 45 minutos. Aos 17, Marmoush obrigou o goleiro Matz Sels a fazer grande defesa e evitar o terceiro. A resposta, entretanto, veio dois minutos depois, quando Gibbs-White pegou de primeira com a perna esquerda dentro da área e carimbou o travessão de Stefan Ortega.

Gibbs-White voltou a assustar aos 25, quando aproveitou recuo errado de Gvardiol, fintou o goleiroe chutou na trave. Os postes, aliás, jogaram a favor da equipe de Manchester. Aos Taiwo Awoniyi ficou com a sobra de bola dentro da área e mais uma vez o Forest parou na trave. Na sequência, Gibbs-White cabeçeou na pequena área e Ortega fez uma defesa quase impossível.

