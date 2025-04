Rubro-Negros projetam ‘amasso’ contra o Corinthians

O Flamengo entra em campo contra o Corinthians neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. Se vencer e contar com o tropeço do Palmeiras, o Rubro-Negro assume liderança da competição. Os torcedores confiam em uma vitória importante e retomada do primeiro lugar.

“Estou aguardando o Pedro começar jogando hoje e fazer dois gols. Estou confiante”, disse Carlos.

“A expectiva é de o Flamengo amassar o Corinthians. Gol do Gerson, um gol do Pedro. Uns 3 a 0 ou 3 a 1”, Vinícius, de Arraial do Cabo-RJ.

O Jogada10 também perguntou sobre a chegada de Dorival Júnior ao Corinthians. Afinal, o treinador comandou o Flamengo antes de assumir a Seleção Brasileira. O novo treinador estará em um dos camarotes do estádio.

Sobre o fato, Carlos foi direto: “Azar o dele (risos)”. Já Vinícius demonstrou gratidão ao ex-técnico, comandante do clube na conquista da Libertadores de 2022.

“É um bom técnico, deu muita alegria aqui para a gente. Sabe arrumar a casa. Mas espero que ele peque hoje (risos). E que a gente vença por uns três ou quatro a zero”, projetou.

