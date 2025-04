Santos x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Santos e Bragantino fecham a sexta rodada do Brasileirao na noite deste domingo. E com transmissão da Voz do Esporte - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Santos vai em busca de reação no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (27/4), às 20h30 (de Brasília), o Peixe recebe o Bragantino, na Vila Belmiro, em confronto válido pela sexta rodada da competição. O duelo marca o encontro de dois clubes que vivem cenários opostos na tabela. O Santos ocupa apenas a 18ª colocação, com quatro pontos, e vem de derrota no clássico contra o São Paulo. Já o Massa Bruta está na terceira colocação, com dez pontos, e chega embalado por três vitórias consecutivas.

A Voz do Esporte transmite este duelo paulista a partir das 19h (de Brasília). Com a bola rolando, Diego Mazur estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte para este Santos x Bragantino ainda conta com os comentários de Figueiredo Junior e as reportagens de Will Ferreira. Não perca nada deste jogo — clique na arte acima, a partir das 19h, e acompanhe tudo ao vivo!

