Dorival Júnior acompanha Corinthians no Maracanã antes de assumir comando

O novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior, já está acompanhando de perto seu futuro time. Afinal, o treinador está presente no Maracanã para assistir o jogo contra o Flamengo deste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do início da partida, Dorival foi até o vestiário alvinegro para cumprimentar jogadores e comissão técnica. A apresentação oficial do treinador à frente da equipe, porém, está prevista apenas para segunda-feira (28), após assinatura do contrato com vínculo até 2026.

Após trabalho na Seleção Brasileira, o técnico chega com a missão de comandar o time no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. A estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians deve acontecer na próxima quarta-feira (30), contra o Novorizontino, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Último jogo do interino Orlando Ribeiro

Enquanto Dorival observa, o técnico interino Orlando Ribeiro comanda o Corinthians pela última vez. À frente da equipe no Brasileirão após saída de Ramón Díaz, conseguiu uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Sport. Pela Sul-Americana, o treinador também acumulou resultado positivo ao bater o Racing-URU por 1 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.