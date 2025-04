Flamengo sub-15 é campeão na Itália ao derrotar o Manchester City em final

O Flamengo sub-15 venceu o Manchester City por 1 a 0 neste domingo (27) e, dessa forma, conquistou o título da Taça Fattorie Donna Giulia Youth Cup, na Itália. O gol da vitória, por sua vez, foi marcado pelo jovem Thauan, de cabeça, aos 13 minutos do primeiro tempo. O torneio, aliás, contou com a participação de 32 equipes.

Inicialmente, o Rubro-Negro garantiu a classificação com grande autoridade, somando 14 gols marcados e nenhum sofrido. Com efeito, goleou o FC Pompei (ITA) por 8 a 0 e o IFK Lidingo (SUE) por 6 a 0, respectivamente. Em seguida, entretanto, já com vários jogadores poupados, a equipe acabou derrotada por 1 a 0 pelo Benevento (ITA).

Posteriormente, nas oitavas de final, o Flamengo superou o Sassuolo (ITA) nos pênaltis por 4 a 2, após empate sem gols no tempo normal. Assim que se recuperou do susto, a garotada do Mengão mostrou sua força novamente e venceu o Salernitana (ITA) com mais um 3 a 0, garantindo vaga nas semifinais.

No mesmo dia, além disso, o Rubro-Negro enfrentou a Fiorentina, quinto adversário italiano da campanha. Com mais uma atuação segura, derrotou o time de Florença pelo mesmo placar de 3 a 0 e, portanto, carimbou seu passaporte para a grande decisão.

