Sporting vence e retoma liderança do Português

O Sporting goleou o Boavista por 5 a 0 fora de casa neste domingo (27) e retomou a liderança do Campeonato Português. O centroavante sueco Gyökeres fez os três primeiros e agora soma incríveis 38 gols na competição e 52 na temporada. O lateral-esquerdo uruguaio Maxi Araújo deu números finais.

O camisa do Sporting abriu o placar logo aos 6 minutos, aproveitando passe de Maxi Araújo. Nos acréscimos, o centroavante contou com assistência de Trincão para abrir 2 a 0. O hat-trick foi consolidado aos 5 do segundo tempo, com outra assistência de Trincão. Maxi deixou o dele em rebote, aos 12. O sueco apareceu novamente no último minuto e deu números finais.

Com o resultado, o Sporting está com 75 pontos em 31 jogos (de 34), tal qual o rival Benfica, que fez 6 a 0 mais cedo no AVS Sad e ligou o secador. No entanto, os Leões fizeram a sua parte e retomaram a liderança. Quem vai ficar com o título só o tempo dirá.

Fato é que os dois estão classificados para a Champions League 2025/2026, com o primeiro colocado avançando direto para a fase de grupos. O terceiro colocado, por sua vez, disputará a Liga Europa, enquanto o quarto se contentará com a Liga Conferência. Braga, com 64, e Porto, com 62, encerram a rodada nas respectivas colocações.

Próximos compromissos

Os dois, inclusive, se enfrentam daqui a dois sábados (10 de maio), com mando do Benfica. Antes, porém, os times têm compromissos no próximo final de semana. O Benfica joga primeiro e visita o Estoril no sábado (3), às 16h30. O Sporting, por sua vez, recebe o Gil Vicente no domingo (4), no mesmo horário. Na última rodada, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães, enquanto as Águias visitam o Braga.

Boavista rebaixado?

Tradicional time de Porto, o Boavista tem uma das maiores torcida entre os times “pequenos” de Portugal. O clube, aliás, é um dos cinco que já foram campeões locais, na temporada 2000/2001. Nesta temporada, porém, o Boavista amarga a penúltima colocação com apenas 21 pontos, a oito do Estrela Amadora, primeiro fora do Z3.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.