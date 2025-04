Pedro e Arrasca brilham em goleada do Flamengo e trocam elogios

Após longo período de recuperação, Pedro voltou ao time titular do Flamengo em grande estilo neste domingo (27). Com dois gols e uma assistência do camisa 9, o Rubro-Negro goleou o Corinthians por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao lado de Arrascaeta, que também foi importante para o resultado da partida com um gol, uma assistência e falta que originou o pênalti, o camisa 9 analisou o desempenho da equipe na saída de campo. O atacante, aliás, ganhou com apenas dois por cento de diferença do meia em votação do público para “Craque do Jogo” e elogiou o uruguaio.

“Craque todo mundo foi. O conjunto se sobressaiu hoje. Quando o coletivo se sobressai, o individual aparece também. Todo mundo jogou bem hoje. Agradeço o prêmio, mas o mais importante é dentro de campo, ajudando o Flamengo e todo mundo junto para dar o melhor”, analisou.

“Fica fácil (jogar com ele). Tem uma visão de jogo diferenciada, então fica muito fácil jogar com ele e com todos do meio-campo que tem muita qualidade”, comentou na saída de campo à TV Globo.

O meia Arrascaeta, então, retribuiu os elogios do companheiro de equipe. O camisa 10 destacou a importância de Pedro para o grupo do Flamengo e ainda revelou o desejo para que ele seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro.

“Estou feliz pela volta dele. Um cara que acrescenta muito para o nosso time, principalmente para o nosso grupo. Então é isso, com a nossa ajuda, tomara que ele seja o artilheiro do ano. Se ele vai bem, a gente vai bem também”, elogiou o uruguaio.

Arrasca em primeiro e Pedro em segundo na artilharia

A dupla do Flamengo aparece bem no ranking da artilharia do Brasileirão. Até o fechamento desta matéria, Arrascaeta aparece no topo da lista, com cinco gols marcados. Logo depois aparece Pedro, com quatro, ao lado de Vegetti, do Vasco, Pedro Raul, do Ceará, e Reinaldo, lateral-esquerdo do Mirassol.

