Romero cobra após goleada no Maracanã: ‘Assumir responsabilidade’

O atacante Ángel Romero comentou sobre a atuação do Corinthians após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 0, no Maracanã, neste domingo (27). O Timão, aliás, sofreu três gols logo no primeiro tempo. O jogador reconheceu o desempenho abaixo do time na etapa inicial, mas destacou a chegada de Dorival Júnior para tentar reverter o cenário.

“Um primeiro tempo muito abaixo do time. Eles foram bem superiores no primeiro tempo, acho que o jogo passou por aí. Além da tática, não nos comportamos bem. Não fizemos o que tínhamos que fazer num clássico, num jogo grande como esse. (Temos que) assumir a responsabilidade, estamos em um time grande, sabemos da responsabilidade que temos. Vamos trabalhar. Como você falou, o Dorival chegou e agora vamos tentar mudar isso na quarta-feira”, iniciou Romero à TV Globo.

“Aqui não tem lamento, a cada três dias temos que mostrar o porquê estamos jogando aqui no Corinthians. Temos quarta-feira a Copa do Brasil, depois o Inter pelo Brasileiro. Temos que reagir rápido. Aqui não tem tempo para lamentar, vamos tentar trabalhar esses dias para melhorar”, disse na saída de campo.

Com o resultado, então, o Timão caiu posições na tabela e, provisoriamente, ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com sete pontos. Agora, encara o Novorizontino na próxima quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Por outro lado, pelo Campeonato Brasileiro, o Timão recebe o Internacional no sábado (3), às 18h30, na Neo Química Arena.

