Dudu fora do Cruzeiro? Pedrinho, dono da SAF, responde a torcedor com um gesto

O torcedor do Cruzeiro não perdeu a oportunidade e foi direto ao ponto com o dono da SAF celeste, o empresário Pedro Lourenço sobre a situação de Dudu. Isso ocorreu antes da bola rolar neste domingo (27/4), contra o Vasco, pela sexta rodada do Brasileirão, no Parque Sabiá, em Uberlândia. O dirigente respondeu ao questionamento de forma ambígua se Dudu, afastado do elenco após declarações polêmicas, seguirá ou não no clube.

Afinal, Pedrinho fez um gesto com as mãos dando a entender que Dudu deixará o Cruzeiro.

Para entender: após reclamar do banco de reservas nos últimos jogos. Dudu também afirmou que o momento ruim atual é uma junção de problemas do time até a diretoria.

VEJA: Dudu revela incômodo em ser reserva e desabafa sobre fase do Cruzeiro: ‘Vexatório’

Jardim fala sobre Dudu

Antes da bola rolar contra o Vasco pela sexta rodada, o treinador Leonardo Jardim falou sobre o caso Dudu e explicou a ausência do atleta da lista de relacionados.

“Esse assunto, apesar de terem falado muito sobre a entrevista, não tem a ver com isso. Os fatores que envolvem, todos estão cientes: jogador, equipe técnica, diretoria. Trabalharemos em off, não publicamente”, disse Jardim.

