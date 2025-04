Filipe Luís rasga elogios a Pedro: ‘Jogador de Copa do Mundo’

O técnico Filipe Luís comandou um Flamengo em tarde inspirada neste domingo (27), na goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, aliás, teve uma primeira etapa avassaladora, onde marcou os primeiros três gols da partida.

Um dos destaques da partida foi o atacante Pedro, que em seu retorno à titularidade da equipe após longo período afastado por lesão, marcou dois gols e deu uma assistências. O comandante, então, teceu elogios ao atleta na coletiva de imprensa após a partida.

“Realmente, não parece que ele tenha ficado tanto tempo fora, né? Com a bola, a questão fina com a bola, ele está incrível. A gente via isso nos treinamentos. Os próprios médicos tinham que freá-lo porque ele estava vindo muito bem na recuperação, mas existem prazos e era importante cumprir. Agora, temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador determinante, decisivo e que acredito que vá potencializar ainda mais o nosso ataque”, iniciou.

“Ele tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, mas no campo, menos. Há alguns movimentos que ele precisa automatizar mais para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. Não tenho dúvida que vai elevar ainda mais o nível do nosso ataque, que já é muito forte. Ele mesmo sabe que fisicamente não está 100%, mas conseguiu ser titular e fazer um jogo muito muito bom. Vamos esperar que siga nessa evolução porque é um jogador de Copa do Mundo, todo mundo sabe”, finalizou Filipe Luís.

Análise do jogo: ‘Primeiro tempo muito efetivo’

O comandante Filipe Luís também analisou a partida de forma geral. Ele viu semelhanças na partida contra o Vasco pela última rodada, que terminou em 0 a 0. Para o técnico, o primeiro gol sair logo nos primeiros minutos de jogo, ajudou o time a jogar “mais leve”.

“O treinador sempre espera uma atuação de gala, um time concentrado, dominante, que pressione e faça gols. Sempre penso isso. Deito no travesseiro e penso: “tomara que amanhã seja a melhor atuação da nossa equipe”. Sempre almejo isso e preparo isso. Sempre brinco com meu auxiliar que, na prancheta, eu ganhei todos os jogos. Nunca perdi um jogo na prancheta. O problema é que, no campo, o adversário joga, as fichas se mexem e não é tão simples assim. O nosso primeiro tempo hoje foi muito efetivo, jogamos muito bem, iniciou Filipe Luís.

“O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que tivemos, que tem muita qualidade. Teve algum desajuste da minha parte para os jogadores para pressionar, o que tentamos corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo. Mas o nível de atuação contra o Vasco no primeiro tempo foi muito parecido, só que contra o Vasco a bola não entrou. E entrou um gol cedo contra o Corinthians, isso fez o time jogar mais leve, mais solto. Isso fez desenvolver melhor”, prosseguiu.

“O gol e o resultado têm muita influência no mental dos jogadores, na torcida. Eu, como treinador, tenho que separar o resultado e continuar evoluindo a equipe. O resultado não pode enganar nunca, mas eu estou muito feliz com o que vi hoje no campo, claro. E espero que possa se repetir mais vezes”, analisou.

