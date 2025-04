NBB: Brasília recebe São Paulo para tentar empatar série das oitavas

O primeiro passo no retorno do Brasília aos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB) não saiu como o esperado, mas a equipe tem uma nova oportunidade, nesta segunda-feira (28/4), quando recebe o São Paulo, às 20h15, no Nilson Nelson, pelas oitavas de final da liga. A equipe candanga saiu atrás na série após perder o confronto inicial na casa do adversário, mas terá duas partidas seguidas no Distrito Federal para buscar a virada e seguir viva na briga pelo título. YouTube e Basquetepass transmitem.

Para tentar assumir a dianteira do confronto de mata-mata, o time da capital federal precisará encerrar um longo jejum. Desde a estreia do São Paulo no NBB, na edição 2019/20, as duas equipes se enfrentaram em 13 ocasiões e todas terminaram com vitória dos paulistas, incluindo os três duelos da atual temporada.

No encontro pelos playoffs, o Brasília teve a chance de vencer, mas na reta final esbarrou na experiência do elenco paulista, recheado de jogadores veteranos. Quando a partida estava empatada e a poucos segundos do fim, os candangos desperdiçaram posses de bola importantes e cometeram faltas bobas que encaminharam o triunfo do São Paulo para abrir a série.

"Estamos bem confiantes no nosso plano. Nossa defesa foi boa, mas, infelizmente, nosso aproveitamento foi baixo. Tomamos algumas decisões erradas e precisamos melhorar para os dois jogos em casa. Estamos confiantes e contamos com o apoio do nosso torcedor para fazer a diferença", convocou Dani Von Haydin.

A equipe que vencer três jogos primeiro avança para as quartas de final e encara o vencedor da chave entre Bauru e Paulistano. Após os dois jogos em Brasília, a série retorna para São Paulo, caso seja necessária uma quarta partida. Se chegar ao quinto duelo, será novamente na capital federal.

Os ingressos estão disponíveis no aplicativo oficial do Brasília Basquete. As entradas custam a partir de R$ 30 (meia para a arquibancada inferior), mesmo preço para a torcida visitante no espaço superior. As cadeiras de quadra estão no valor de R$ 150 (meia). Crianças até 10 anos podem retirar cortesia.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito