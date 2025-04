Aos prantos, Cássio afirma que críticas passam dos limites após salvar o Cruzeiro

O goleiro Cássio brilhou pelo Cruzeiro neste domingo (27) ao ajudar o time mineiro a vencer o Vasco, em jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Parque do Sabiá. Com pelo menos quatro defesas difíceis, fechou o gol. Assim, depois de uma semana marcada por críticas pela falha na Sul-Americana, o dono da meta celeste deixou o campo chorando.

No ataque, Christian marcou o único gol da partida, no segundo tempo, após bela jogada de Wanderson. Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 10 pontos e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro.

VEJA: Cássio fecha o gol e o Cruzeiro vence o Vasco

“Minha família, todos somos seres humanos, e a gente erra e acerta. Ninguém erra porque quer. Vivemos em um momento em que muitas pessoas estão mais preocupadas em atirar pedras, humilhar e desrespeitar os outros. Isso adoece o ser humano. Crítica faz parte, mas as pessoas estão passando dos limites”, disse o goleiro Cássio.

“Estou feliz pela conquista. Foi mais uma respiração boa. A vitória nos leva para o grupo da frente. Quero agradecer por todas as mensagens e por descobrir quem são os verdadeiros amigos nessas horas. Também estou feliz pela torcida do Cruzeiro, mas incomodado pela derrota — eles merecem mais”, concluiu Cássio.

Maratona do Cruzeiro

Agora, o time mineiro segue a maratona de jogos e enfrentará o Vila Nova, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil, na quinta-feira (01). No Brasileirão, o compromisso será contra o Flamengo, no próximo domingo (04), em jogo inicialmente marcado para o Mineirão.

