Paulinho afirma que Palmeiras tomou gol bobo e lamenta derrota no Allianz

O Palmeiras perdeu para o Bahia por 1 a 0, neste domingo (27), no Allianz Parque, e deixou a liderança do Brasileirão ao final da sexta rodada. Mesmo criando bastante, o time não conseguiu transformar as chances em gols e acabou castigado aos 47 minutos da etapa final, quando o atacante Kayke marcou o único gol da partida, garantindo a vitória do Tricolor de Aço. O atacante Paulinho lamentou o revés do Alviverde.

Agora, o Palmeiras ocupa a segunda posição, com 13 pontos. O Flamengo, que detonou o Corinthians no Maracanã, assumiu a liderança com 14 pontos. A falta de eficiência do time paulista foi um dos pontos abordados na entrevista após o jogo.

VEJA: Palmeiras tropeça no Bahia e fica sem a liderança. Fla agradece

“Acho que a gente teve muito volume no segundo tempo. No primeiro tempo, menos, mas no segundo tempo tivemos algumas modificações: entrei, o Estevão, o Roque, jogadores mais agudos. Criamos muitas oportunidades para fazer o gol, mas tem dias que a bola não entra e tomamos um gol bobo”, disse o atacante.

“Faltou atenção no final para tentar fechar os espaços deles. Fomos punidos com um gol, mas seguimos trabalhando. Estamos bem na competição, na Libertadores também. Agora é levantar a cabeça e buscar mais nos próximos jogos”, concluiu o jogador do Palmeiras.

Números do Palmeiras

Em números, o Palmeiras finalizou 19 vezes contra sete do Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni. No entanto, no quesito chutes a gol, a equipe visitante foi superior: acertou quatro contra apenas dois do Verdão. E marcou justamente no último lance da partida.

