Mano valoriza empate do Grêmio: ‘Dá confiança’

O técnico Mano Menezes valorizou o seu segundo empate em dois jogos à frente do Grêmio. Primeiro, o Tricolor ficou no 2 a 2 com o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Desta vez, o Tricolor ficou no 1 a 1 com o Vitória. Ambos fora de casa, o que deixa o treinador convicto de que o Imortal está recuperando a confiança na temporada.

“É o terceiro empate consecutivo (primeiro foi no 1 a 1 com o Inter, mas ainda sem Mano). A vitória ainda não veio, mas a derrota ficou longe e isso vai dando confiança para a gente dar um passo à frente, quem sabe pela Copa do Brasil”, comentou Mano Menezes.

O técnico, aliás, fez a sua análise da partida contra o Vitória. Aos seus olhos, o Grêmio mereceu empatar no Barradão.

“Acho que foi justo o resultado do jogo. Demos alguns passos importantes na firmeza daquilo que queremos fazer, com uma equipe coesa, que briga pela retomada de bola desde sua linha ofensiva”, concluiu Mano Menezes.

Com o tropeço no Barradão, o Grêmio segue com apenas uma vitória em seis jogos no Brasileirão. Assim, agora soma cinco pontos e está na zona de rebaixamento.

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (30), às 21h30, visitando o CSA pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o compromisso da vez será recebendo o Sants no domingo (4), às 16h.

