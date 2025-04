Léo Jardim exige que Vasco pare de apanhar fora de casa

O Vasco foi até o Parque do Sabiá neste domingo (27) e, mesmo criando algumas oportunidades, não conseguiu furar o bloqueio defensivo comandado pelo goleiro Cássio, do Cruzeiro. Assim, como diz a lei, quem não faz leva. No segundo tempo, após jogada de Wanderson, o volante Christian marcou aos 20 minutos: 1 a 0 para o time estrelado. Desse modo, o Cruz-Maltino segue sem pontuar fora do Rio de Janeiro. Após a partida, o goleiro Léo Jardim afirmou que a equipe criou bastante para marcar seus gols, mas reconheceu a fragilidade do time quando atua longe de São Januário.

VEJA: Cássio fecha o gol e o Cruzeiro vence o Vasco

“Acredito que nós, como grupo, como equipe, precisamos ter mais coragem para jogar, para assumir o jogo e realmente acreditar que podemos ganhar as partidas, principalmente fora de casa, porque a gente vem apanhando bastante. Vem sofrendo bastante. Então, acho que é por aí: precisamos mudar essa mentalidade, mudar a postura, para a gente conseguir subir esse degrau e conquistar pontos fora de casa também”, disse o goleiro do Vasco.

Jornada do Vasco

Com o resultado, o Vasco, que iniciou a rodada podendo chegar ao G-4, encerrou a jornada em 11º lugar, com sete pontos – todos conquistados no Rio de Janeiro, entre São Januário e Maracanã.

Agora, o time segue sua sequência de partidas fora do estado: enfrenta o Operário, na quinta-feira (1), pela terceira fase da Copa do Brasil, e depois mede forças com o Palmeiras, em Brasília, pelo Brasileirão. Aliás, esse jogo terá mando do Vasco, mas foi vendido pela diretoria, que aposta na renda do Estádio Mané Garrincha.

