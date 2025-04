CBF encaminha contratação de Ancelotti, crava jornalista espanhol

A CBF encaminhou a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid, segundo informações do jornalista espanhol Cesar Luis Merlo. Aliás, a tendência é que o treinador nem comande o time no Super Mundial, entre junho e julho.

Dessa forma, Ancelotti chegaria para comandar o Brasil já para os dois próximos jogos, dias 4 e 9 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Primeiro, a Seleção visita o Equador. Depois, recebe o Paraguai. Ainda segundo o jornalista, agora as partes vão definir tempo de contrato, e a CBF irá propor um vínculo válido até o Mundial de 2030.

Ancelotti, sonho antigo do Brasil

Vale lembrar que o treinador recusou o convite em 2023, para substituir o então interino Ramon Menezes. Na época, Ancelotti alegou foco no Real Madrid, que estava enfileirando títulos. Aliás, os merengues encerram atual temporada em tom melancólico, o que ameaça o emprego do italiano.

O Real Madrid encerra 2024/2025 com o vice da Copa do Rei, eliminado nas quartas de final da Champions League e com chances remotas de título na La Liga. Neste final de semana, inclusive, O emissário da CBF, Diego Fernandes, foi visto neste sábado (26) em Sevilha, nas arquibancadas do estádio La Cartuja, assistindo à final da Copa do Rei entre Barcelona e Real Madrid.

Diego, empresário de confiança do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou à Espanha para tentar fechar a contratação de Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, para comandar a Seleção Brasileira. De acordo com informações do site ‘Relevo’, ele já havia acompanhado recentemente um jogo do Real Madrid contra o Arsenal, no Santiago Bernabéu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.