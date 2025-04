Santos é castigado pela lei do ex e é derrotado pelo Bragantino

O Santos foi a mais nova vítima da lei do ex no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo (27), o Peixe perdeu a quarta na competição, desta vez para o Bragantino, por 2 a 1. com gols de Eduardo Sasha e Laquintana. Deivid Washington descontou já nos acréscimos.

Com o resultado, o Santos caiu para a 19ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos. Já o Bragantino, que venceu a terceira quarta, subiu para a terceira colocação, com 13 pontos, e está na cola dos líderes.

Em busca de reação, o Peixe foca na Copa do Brasil. O Alvinegro recebe o CRB pela terceira fase da competição, na quinta-feira (01). No mesmo dia, o Massa Bruta visita o Criciúma. Pelo Brasileirão, o Santos vai até Porto Alegre encarar o Grêmio, no domingo (10). Na segunda (11), o Bragantino recebe o Mirassol.

Muitas oportunidades e nenhum gol

A partida começou muito estudada, com uma leve vantagem para o Bragantino. Aos poucos, o Santos conseguiu se encontrar e criar suas oportunidades. Na primeira oportunidade, Zé Ivaldo subiu mais alto após cobrança de escanteio e mandou para fora. Depois, Gabriel Veron recebeu na área e chutou para boa defesa de Cleiton. Na sequência, Tiquinho apareceu na pequena área e cabeceou por cima.

O Massa Bruta e respondeu e Brazão começou a aparecer na partida. Na primeira, Eduardo Sasha ficou com a bola após cobrança de escanteio e parou em defesa do goleiro. Depois, o arqueiro santista salvou em chegada de Lucas Barbosa, na pequena área. Já nos minutos finais, Sasha tentou de letra, Brazão conseguiu defender e, na sobra, o atacante mandou para fora.

Lei do ex castiga o Santos e decreta vitória do Bragantino

O Bragantino seguiu tendo oportunidades na segunda etapa. Lucas Barbosa recebeu na área, tentou encobrir Brazão e mandou para fora. Depois, Vincinho cruzou na área, a bola foi fechada e passou por cima do travessão. O Santos reagiu com seus volantes. Pituca arriscou de fora da área e acertou a rede pelo lado de fora. Na segunda oportunidade, Schmidt subiu sozinho após cobrança de escanteio e mandou para fora.

Entretanto, o Massa Bruta conseguiu abrir o placar. Luisão saiu jogando errado, Vinicinho recuperou e tocou para Sasha, que acertou o ângulo. O Santos tentou pressionar para buscar o empate, mas não conseguiu acertar o ataque. O Bragantino aproveitou o contra-ataque para ampliar. Após erro no meio de campo, a bola chegou em Laquintana, que bateu forte de fora da área e marcou o segundo.

Já nos acréscimos, Deivid Washington brigou com a marcação saiu na cara do gol e descontou, mas não foi o suficiente para evitar mais uma derrota alvinegra.

SANTOS 1 X 2 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Data e horário: 27/04/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Gols: Eduardo Sasha, 17’/2ºT (0-1); Laquintana, 32’/2ºT (0-2); Deivid Washington, 48’/2ºT (1-2)

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão (Aderlan, 22’/2ºT), Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Hyan, 32’/2ºT) e Rollheiser (Luca Meirelles, 42’/2ºT); Gabriel Veron (Deivid Washington, 22’/2ºT), Guilherme (Mateus Xavier, 32’/2ºT) e Tiquinho Soares. Técnico: César Sampaio

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Sant’Anna, 23’/2ºT), Pedro Henrique, Rodríguez e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Mateus Xavier, 38’/2ºT), Gabriel (Fabinho, 30’/2ºT) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho (Laquintana, 23’/2ºT) e Eduardo Sasha (Pitta, 30’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Raphael Klaus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Diego Pituca, Rodríguez e Eduardo Sasha (SFC); Hurtado e Rollheiser (RBB)

