Botafogo parece se afundar nas glórias de 2024

Grande destaque do futebol brasileiro e sul-americano em 2024, o Botafogo entrou numa espiral negativa e vem sendo a grande decepção desta temporada. Depois da conquista dos títulos nacional e da Libertadores, a equipe perdeu o treinador Artur Jorge, além de três atletas de fundamental importância no esquema de jogo: o argentino Almada, Luiz Henrique e Júnior Santos.

Antes da chegada do técnico português Renato Paiva, o time passou pelas mãos dos interinos Carlos Leiria e Cláudio Caçapa. Dono do futebol, John Textor desprezou o primeiro trimestre de 2025 e arrastou negociações com nomes de peso, como Roberto Mancini, Rafa Benítez, Tite e André Jardine. Tiros na água.

Paiva só foi contratado no fim de fevereiro. Ali o Alvinegro já tendo perdido as decisões da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana e ainda eliminado do Carioca, competição em que ficou num vexatório nono lugar. O português teve um mês para trabalhar e a estreia no Brasileiro com um empate diante do Palmeiras, no Allianz Parque, tinha sido, até sábado (26), o único bom jogo da equipe, que, aliás, não fez um gol fora de casa em cinco partidas.

Pressão na Libertadores, alívio no Brasileiro. A realidade do Botafogo

Agora, sob enorme pressão, o time precisar vencer os três jogos que faltam na primeira fase da Libertadores e tem a obrigação de escalar posições na tabela do Brasileiro – está em oitavo lugar. O trabalho de Paiva parece involuir a cada partida. O Glorioso se defende mal e ataca de forma ainda pior.

Claro que os jogadores têm enorme participação nisso. O time demonstra uma apatia injustificável e dá a sensação de estar anestesiado pelas enormes conquistas da temporada passada. Os reforços também estão muito longe de conseguirem repor as perdas do elenco. O Botafogo tem pressa e precisa evoluir. O problema é que Paiva parece perdido para ser o responsável por liderar essa reação. No entanto, a vitória sobre o Fluminense pode ser uma correção na rota alvinegra.

