Flamengo joga futebol de Jesus e deixa Corinthians de quatro

O Flamengo precisou de 39 minutos para marcar três vezes e derrotar o Corinthians. Assim, assumiu a liderança do Brasileiro, após o tropeço do então líder Palmeiras. Foi nesse período que o Rubro-Negro construiu a vitória, que só foi ameaçada em uma única conclusão. Um chute de Carrillo, quando os cariocas já ganhavam por 1 a 0. O que irrita é que a equipe do Rio não consegue repetir a atuação de sonho – que o Maracanã testemunhou na bela tarde de domingo – em outras pelejas. Será preciso mostrar algo próximo na Argentina, diante do Central Córdoba, para evitar a eliminação precoce na Libertadores.

Grande atuação no primeiro tempo

O primeiro tempo do Flamengo lembrou os melhores momentos dos tempos de Jorge Jesus. Um gol logo aos quatro minutos, de Éverton Cebolinha, o domínio completo até os 20, uma breve tentativa de reação do Corinthians, com pancada de Carrillo e defesa de Rossi, e mais duas bolas na rede, com finalizações de Arrascaeta e Pedro, além de pelo menos outras três oportunidades evidentes desperdiçadas.

O time paulista foi absolutamente desastroso. Falhas habituais do goleiro e nas saídas de bola – os três tentos ocorreram em chutes de fora da área – mais desacerto entre meio e ataque, e como se não bastasse, a contusão de seu principal jogador, o holandês Depay. Fosse o torcedor um rubro-negro que faleceu em 2019 e ressuscitou agora pensaria que aquele era o Flamengo de seis anos atrás.

Flamengo no segundo tempo

Curiosamente, o técnico Orlando Ribeiro não fez mudanças no intervalo. Fez apenas que a equipe paulista procurasse forçar a marcação. Isso deixou a partida mais equilibrada, pois o Flamengo mostrava-se satisfeito com a vantagem. Mas São Jorge, que protege os dois clubes, teve pena do Alvinegro. Pois mal recomeçou o duelo e Arrascaeta acertou o travessão. A bola não quis entrar.

O placar, no entanto, era tão desanimador para o Corinthians, que o time permitia, vez por outra, que o rival criasse mais chances para ampliar. Aos 30 minutos, Igor Coronado, que substituiu Depay, fez pênalti em Arrascaeta. Pedro cobrou e fez 4 a 0. Os treinadores realizaram várias trocas e o Flamengo continuou perdendo gols. Se ainda houvesse o Placar Moral, de Othelo Caçador, seria 10 a 0.

E não é que o Allan arranjou uma pontinha no espetáculo? Se ele faz um gol o mundo não seria mais o mesmo. Até Trump, ao tomar conhecimento do fato, cancelaria imediatamente as suas bárbaras tarifas.

