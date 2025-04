Leonardo Jardim desabafa e pede honestidade nas análises após vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 e afastou focos de crise, ao menos, no Brasileirão. Com a vitória, a equipe chegou ao quarto lugar, com 10 pontos. Cássio fechou o gol enquanto, no ataque, em jogada de Wanderson, Christian marcou o gol da vitória mineira, aos 20 minutos do segundo tempo, no confronto disputado neste domingo (27), no Parque do Sabiá.

Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim pediu mais honestidade na análise do desempenho da equipe mineira.

VEJA: Cássio fecha o gol e o Cruzeiro vence o Vasco

“Uma coisa que prezo muito na minha vida é a honestidade. A honestidade intelectual em relação ao que a gente fala. O Cruzeiro vem de três vitórias, um empate e um grande jogo em São Paulo. Fizemos um bom jogo contra o Bahia e mais uma partida de luta. Contra o Red Bull, perdemos, mas não merecíamos a derrota”, disse o técnico do Cruzeiro.

Diferentemente da Sul-Americana, onde não somou pontos em três partidas, no Brasileirão, o Cruzeiro já conquistou 10 em seis rodadas, entrando pela primeira vez no G4. Jardim finalizou falando sobre o momento da equipe:

“Quando falamos em jogo bom, o Cruzeiro está no G4 e fez só um jogo bom? Temos que ser honestos e deixar de falar de crise, de jogadores”, concluiu.

Jornada do Cruzeiro

Agora, o time mineiro segue a maratona de jogos e enfrentará o Vila Nova, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil, na quinta-feira (01). Pelo Brasileirão, o compromisso será contra o Flamengo, no próximo domingo (4), em jogo inicialmente marcado para o Mineirão.

