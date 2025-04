Botafogo-SP x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (28), o Botafogo de Ribeirão Preto (SP) enfrenta o Goiás. O confronto, que encerra a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, acontece no Estádio Santa Cruz, casa da Pantera, a partir das 19h30 (de Brasília).

Onde assistir:

Transmissão ao vivo no Disney+ Premium.

Como chega o Botafogo-SP

O time paulista ocupa a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com somente dois pontos em quatro jogos, ou seja, ainda não venceu. Assim, precisa apenas da vitória para sair da degola. Contará com o apoio de seu torcedor para conquistar os três pontos, mas pode ter problemas, já que Matheus Régis e Alexandre Jesus não participaram da última atividade antes da partida. Ronie Carrillo surge como opção.

Como chega o Goiás

Pelo lado do Esmeraldino, o técnico Vagner Mancini contará com a presença de Anselmo Ramon, já que o atacante não estava inscrito na Copa Verde, e também com o lateral-esquerdo Lucas Lovat, que cumpriu suspensão contra o América-MG. Em décimo lugar, com sete pontos, o time pode entrar de vez na briga pelo G-4 e pelo acesso caso conquiste a vitória. Além disso, busca afastar uma possível crise após a derrota para o Paysandu, na final da Copa Verde.

Botafogo-SP x Goiás

5ª rodada do Brasileirão Série B

Data-Hora: 28/4/2025 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto-SP

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Ericson, Edson, Alisson Cassiano e Gabriel Risso; Jonathan Cafu, Sabit Abdulai, Leandro Maciel e Jefferson Nem; Alexandre Jesus (Ronie Carrillo). Técnico: Márcio Zanardi.

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Marcão e Rafael Gava; Vitinho, Lucas Rodrigues e Pedrinho; Anselmo Ramon. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.